Ministro Duarte: China ha declarado a El Salvador como destino turístico

El Salvador. El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, anunció a touroperadores salvadoreños y empresarios del rubro que China ha declarado a El Salvador como destino Turístico, lo que abre nuevas oportunidades para comercializar al país.

El funcionario dio a conocer la noticia en el marco de la presentación del perfil turista chino a empresarios inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), como parte del proceso preparatorio de cara a este nuevo mercado.

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT) se prevé que China sea el mercado turístico de más rápido crecimiento en los próximos cinco años.

“Esto es lo más importante que le puede pasar El Salvador desde una perspectiva turística (sobre declaración de China)… Hemos hecho campañas (de promoción) en Beijing, de alto impacto”, expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.

El funcionario también anunció que este fin de semana empresarios salvadoreños desarrollarán una rueda de negocios con touroperadores chinos, que se encuentran en nuestro país para conocer la diversa oferta turística que El Salvador ofrece e incluirlos en sus catálogos turísticos, lo que permitirá despuntar la llegada de turistas chinos con mayor envergadura.

Entre los empresarios chinos que se encuentran en el país, están: Tong Cheng International Travel Service Co., Ltd, China International Travel Service Shenzhen Co., Ltd, GZL International Travel Service Ltd., entre otros.

El perfil del turista chino revela que ellos producen el gasto más alto por visitante, con más de $ 7,200 por estancia, más del doble que el visitante estadounidense, canadiense o europeo.

El Titular de la cartera de Turismo informó que la incursión y promoción en el mercado ya está rindiendo resultados: entre enero y marzo 649 chinos han visitado El Salvador, dejando un estimado de $2.6 millones en divisas.

Destacó que entre el 15 y 17 de mayo concluyó con éxito la feria ITB China en la que participaron 10 empresarios salvadoreños, abriendo una nueva ventana para promocionar El Salvador y comercializar la oferta del país.

La feria contó con más de 4,000 asistentes y 15,000 citas pre-programadas en el que se expondrán 70 temas relacionados con el sector turismo.

Fuente. Mitur