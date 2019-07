Miley Cyrus confesó que aún le atraen las mujeres aunque este casada con Liam Hemsworth. Miley Cyrus volvió a sorprender a sus fanáticos al hacer varias revelaciones sobre su sexualidad, de su etapa infantil como Hannah Montana y hasta del matrimonio que sostiene con el actor Liam Hemsworth, a pesar de que aún se siente atraída hacia las mujeres. La cantante de 26 años es la portada de agosto en la revista Elle, a la que confesó que su relación con el protagonista de «Los Juegos del Hambre» puede ser confusa para la mayoría de la gente que los rodea, pero en verdad funciona para ellos y es «única». «Y no sé si alguna vez permitiría públicamente que la gente conociera más porque es tan compleja, moderna y no creo que estemos en un lugar donde la gente lo entendería… Quiero decir, ¿la gente realmente cree que estoy en casa con un delantal cocinando la cena? Estoy en una relación hetero, pero todavía estoy muy atraída sexualmente por las mujeres», dijo la intérprete de Wrecking Ball que se identificó como Queer. Aseguró que por nada del mundo cumple con el estereotipo de esposa perfecta, pero reconoció que Liam es la persona con la que quiere estar: ‘Tomé una decisión de pareja. Esta es la persona que siento que más me apoya». La ex chica Disney indicó que tampoco desea tener hijos hasta que sepa que su vida y su descendencia está garantizada en Planeta Tierra que ha sido atacado por el cambio climático provocado por la humanidad.