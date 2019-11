MediaTek colabora para acelerar el desarrollo de soluciones para El Internet de las cosas

MediaTek anunció que se ha unido a Microsoft Azure Certified for Internet of Things (IoT), asegurando que los clientes obtengan soluciones IoT en funcionamiento rápidamente con hardware y software que ha sido probado y verificado para funcionar con los servicios de Microsoft Azure IoT. Microsoft Azure Certified for IoT permite a las empresas llegar a los clientes donde están, trabajando con un ecosistema de dispositivos y plataformas, lo que permite un tiempo de producción más rápido.

Bajo el programa Rich IoT de MediaTek, la compañía ofrece el MT8362B dirigido a una amplia gama de dispositivos de voz, dispositivos integrados e industriales. El MT8362B es una plataforma de sistema en chip (SoC) y su Kit de evaluación, Pumpkin i300 EVK, está disponible en Seeed Studio. El chipset es compatible con las soluciones Android 9.0 y Yocto Linux OS basadas en Kernel versión 4.19. Los impulsores se están instalando en el proyecto Kernel principal para obtener soporte a largo plazo, que es fundamental para el mercado de IoT.

MediaTek ha completado con éxito la certificación de Microsoft Azure para pruebas de certificación IoT con Pumpkin i300 EVK utilizando una compilación de software Yocto Linux.

Las capacidades habilitadas por la plataforma Rich IoT de MediaTek a través de Microsoft Azure Certified for IoT incluyen:

Redes, es decir, acceso a servicios en la nube desde dispositivos inalámbrica perimetrales

Capacidad (OTA) para actualizar el software del cliente en dispositivos perimetrales desde la nube

Extensión de servicios de seguridad (autenticación, auditorías, etc.) desde la nube hasta el borde

MediaTek y Microsoft han colaborado para crear una solución integral de IoT de extremo a extremo. Ahora los clientes pueden construir fácilmente dispositivos terminales confiando en la plataforma Rich IoT de MediaTek y conectar estos dispositivos de borde a servicios en la nube con Azure Certified for IoT.

«Microsoft Azure Certified for IoT valida nuestra capacidad de impulsar los proyectos de IoT de los clientes con combinaciones de dispositivos y sistemas operativos previamente probados, «dijo Mohit Bhushan, vicepresidente y gerente general de Desarrollo de Negocios de EE. UU. En MediaTek. «La reducción en la personalización y el trabajo habituales necesarios para la compatibilidad garantiza que MediaTek ayude a sus clientes a comenzar rápidamente con su solución de IoT».

«Microsoft Azure Certified for IoT extiende nuestra promesa de llevar IoT a escala comercial, comenzando con soluciones interoperables de compañías líderes en tecnología líderes alrededor del mundo «, dijo Jerry Lee, Director de Marketing de Azure Internet of Things, Microsoft Corp.» Con ofertas confiables y socios verificados, Microsoft Azure Certified for IoT acelera aún más la implementación de IoT «.

Los proyectos de IoT son complejos y toman mucho tiempo para implementar. Los clientes encuentran que elegir y conectar el conjunto correcto de dispositivos, activos o sensores a la nube puede llevar mucho tiempo. Para impulsar sus proyectos de IoT con seguridad, los clientes buscan dispositivos y plataformas certificados que estén probados para la preparación, compatibilidad y usabilidad con Microsoft Azure IoT Suite. Al elegir un socio del programa Microsoft Azure Certified for IoT, los clientes pueden ahorrar tiempo y esfuerzo en las especificaciones del proyecto y los procesos de RFP al saber de antemano qué dispositivos y ofertas funcionarán con Azure IoT Suite.

