Más dudas sobre Boeing: los pilotos no se fían de los 787

Los problemas de Boeing no parece que se acaben cuando los 737 Max vuelvan a volar. Los pilotos acaban de encontrar fallos en el 787 Dreamliner, lo que ha provocado una crisis de graves dimensiones en el fabricante norteamericano. Los pilotos de diversas compañías aéreas han mostrado su preocupación en relación con la seguridad de este tipo de avión, después de que el interruptor utilizado para extinguir un incendio en el motor haya fallado en un “pequeño número” de casos.

El riesgo parte de que el interruptor también corta el suministro de combustible y el fluido hidráulico para evitar que se propaguen las llamas. Algunas de las aerolíneas británicas más grandes, como Tui, British Airways y Virgin Atlantic operan alrededor de 60 aeronaves Dreamliners, las cuales ya han confirmado que cumplen con los requisitos de seguridad y que sus aviones han sido revisados y seguirán operando. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha decidido no dejar en tierra a la flota a pesar del riesgo, según informa The Guardian.

Los pilotos, sin embargo, insisten en que la seguridad de los pasajeros y la tripulación podría estar comprometida. “Si hubiera un incendio en un motor en un vuelo transatlántico y la aeronave tuviera uno de los interruptores de incendio defectuosos, tendríamos que volar con un ala en llamas” ha indicado un piloto de una aerolínea británica a The Observer (El Boeing 737 Max podría comenzar a volar a finales de junio).

Este año, Boeing aumentó la producción del Dreamliner de 12 a 14 por mes. Los críticos han asegurado que la velocidad de producción compromete la seguridad. “Nosotros, como comunidad piloto, hemos encontrado que todo parece tomar la ruta barata y no la ruta segura”, ha señalado otro piloto al respecto (Un avión convertido en hotel de lujo, así es el único 787 Dreamliner privado del mundo).

“Boeing insiste en que el riesgo de un incendio en el motor es muy bajo, y eso es cierto, pero es la actitud de Boeing ante el riesgo lo que nos ha molestado, especialmente después de los problemas con el 737 Max. Si el interruptor de incendio no funciona correctamente, no hay una anulación manual para desplegar los extintores de incendios del motor y, por lo tanto, no hay forma de apagar un incendio”, declara un piloto de una aerolínea británica.

Boeing ha declarado que menos del 1% de los interruptores de incendio han demostrado ser defectuosos y que apoya a las aerolíneas con inspecciones y piezas de repuesto. “Boeing trabaja en estrecha colaboración con la FAA para monitorear la flota en busca de posibles problemas de seguridad y tomar todas las medidas apropiadas”, ha indicado un portavoz del fabricante estadounidense.

