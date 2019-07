Maria José Hidalgo: la demanda de los cubanos exiliados, un despropósito

A María José Hidalgo la van a demandar a título personal por la inversión que con otros socios va a llevar a cabo en Cuba, según han anunciado el abogado de la familia exiliada que dice ser propietaria de los terrenos donde pondrá en marcha un complejo que contempla un residencial turístico con campo de golf.

Esta demanda forma parte de la cascada de litigios que distintos cubanos en el exilio están preparando contra las empresas y compañías turísticas extranjeras —básicamente españolas— que operan en el país caribeño a raíz de una una disposición legal de Trump sobre terrenos expropiados por el castrismo.

Hasta ahora habían concentrado sus dardos en grandes empresas como Meliá, Iberostar, Iberia y Air Europa, en muchos casos— por no decir en todos—sin sentido alguno porque, como adelantó la revista Preferente en mayo, casi todas esas compañías operan como gestores y no como nuevos propietarios de los terrenos.

Ahora han ido más lejos y concentran sus objetivos en personas a título particular, tal cual es el caso de la hija mayor de Juan José Hidalgo y accionista de Globalia, que lleva años intentando poner en marcha un complejo turístico inmobiliario con socios y allegados de Mallorca en la Playa de El Salado.

El objetivo de los demandantes es amenazar a los inversores para posteriormente llegar a un acuerdo económico, a pesar de que como les han indicado varios de ellos no son más que meros operadores, al igual que para amedrentar a los futuros inversores y para armar mucho ruido —bulla —mediática .

La demanda contra María José Hidalgo, con independencia de que se lleve o no a cabo el proyecto—850 millones no es una cantidad menor y sobre todo ahora en época de vacas flacas— es un sinsentido, un despropósito, pues legalmente no se sostiene en pie pero los abogados y familiares quieren rascar dólares.

Fuente: Preferente.