Maluma será el novio infiel de JLo en la película ‘Marry Me’. Finalmente Maluma no ha podido cumplir su sueño de debutar en la gran pantalla dando vida a un personaje tan icónico como el de Batman, pero nadie puede negar que en su primera incursión cinematográfica estará muy bien acompañado al haber conseguido hacerse con el papel de novio de Jennifer Lopez en su próxima película. Aunque la diva del Bronx ni siquiera ha estrenado aún su último filme ‘Hustlers’, ya ha empezado a trabajar en su siguiente proyecto con el equipo que le ayudó a crear ‘Jefa por accidente’. Hasta el momento solo se sabe que la cinta se titulará ‘Marry Me’, o ‘Cásate conmigo’, y que girará en torno a una estrella del pop -interpretada cómo no por JLo- que rompe con su prometido minutos antes de su boda multitudinaria en el Madison Square Garden de Nueva York tras enterarse de que este le es infiel con su asistente personal. El colombiano sería el encargado de dar vida al hombre que traiciona a Jennifer y le obliga a recurrir en el último momento a un desconocido, que resulta ser Owen Wilson como un profesor de matemáticas que no tiene ni idea del lío en que se mete al aceptar la propuesta de matrimonio de la celebridad. Irónicamente, la primera colaboración de Maluma y Jennifer no se ha producido en el terreno musical a pesar de que ambos son dos de los pesos pesados de la escena latina actual, pero sin duda él estará a la altura del rol de seductor sin escrúpulos.