MAGA: Guatemala está preparada para evitar ingreso del hongo que afecta al banano y plátano

Guatemala. El Gobierno de Guatemala se encuentra preparado para evitar el ingreso del hongo Fusarium oxysporum raza 4 tropical 4 (Foc R4T), que afecta las plantaciones de banano Cavendish y plátano, tras una alerta registrada en Colombia.

En una entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), Mario Méndez Montenegro, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, aseguró que el país centroamericano se encuentra preparado.

“Estamos totalmente preparados y conocemos del problema. Evitaremos que esto vaya a causar un daño, tanto a la inversión de los empresarios como a los empleos de 180.000 guatemaltecos”, dijo.

¿Cuándo comenzó esta alerta?

Desde hace un mes tuvimos conocimiento y empezamos a hacer nuestras investigaciones, a emplear medidas y se hizo un simulacro la semana pasada en las instalaciones de plantas bananeras en nuestro país.

¿Guatemala está preparada para evitar el ingreso de este hongo al país?

Nosotros trabajamos con OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria) medidas fitosanitarias extremas en las fronteras. Esto únicamente podría ingresar a través de las fronteras de una forma ilegal, porque nosotros fumigamos con los arcos los contenedores, también tenemos controles en el Aeropuerto Internacional La Aurora con todo el equipo para evitar el ingreso.

Se están haciendo monitoreos constantes en el país para evitar que esto se vaya a dar, de igual manera los productores independientes de banano están tomando sus medidas preventivas para evitar que esto se vaya a propagar.

¿Las medidas de prevención se implementan solamente en Guatemala?

No es un esfuerzo solo de Guatemala, es a nivel centroamericano y estamos hablando de que en Colombia es donde se dice que se hizo una cuarentena en 150 hectáreas de cultivo.

De Colombia tiene que pasar primero por Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras para venir a Guatemala.

Todos estos países producen banano, entonces todos en conjunto como CIRSA (Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria) estamos tomando las medidas necesarias.

Es mucho más difícil el ingreso del hongo si estamos tomando medidas los gobiernos y productores.

¿El MAGA cuenta con fondos para atención de cualquier eventualidad?

Nosotros tenemos presupuesto para este tipo de eventos, además con el apoyo de OIRSA, a la hora de una emergencia, esta entidad cuenta con un fondo de más de un millón de dólares para cubrir cualquier emergencia como gestionar fondos. Insisto, la iniciativa privada también está apoyando con sus recursos.

¿En cuánto tiempo podría Guatemala estar fuera de peligro?

El invierno se presta mucho para que ingresen hongos. Yo diría que debería ser un tiempo prudencial, esperar a que pase el invierno. Estamos atentos para evitar que esto se dé en nuestro país.

Lo importante es que conocemos, sabemos cómo evitar el ingreso y estamos tomando todas las medidas pertinentes para evitarlo.

No es algo que no podamos hacer, realmente estamos en eso. No solo el Gobierno, los productores también, entonces este es un trabajo en conjunto.

Sobre el Foc R4T

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Foc R4T es un patógeno del suelo que ha infestado plantaciones de banano en Asia. Es una preocupación creciente para la industria, ya que coloniza, infecta y destruye las plantas de banano Cavendish.

Una vez la enfermedad esté presente no puede ser controlada por prácticas de cultivo tradicionales o químicas. Las consecuencias sociales de la fusariosispueden ser graves: el banano es una fuente importante de alimentación, salarios, empleos e ingresos para gobiernos en muchos países tropicales.

El banano, incluyendo el de postre, el de cocción y el plátano, es el octavo cultivo alimenticio más importante del mundo y el cuarto más importante en los países menos desarrollados.

Prácticamente todos los bananos de exportación, así como una parte considerable de los bananos cultivados para el consumo propio o en mercados locales, son Cavendish y susceptibles al marchitamiento por Fusarium R4T.

La FAO destaca que el hongo en esporas en reposo en el suelo permanece activo durante décadas. No existen variedades resistentes que puedan reemplazar la favorecida exportación de banano Cavendish.

La única medida preventiva disponible en la actualidad es la cuarentena, con la cual se previene la transferencia de tierra afectada o material vegetal de zonas infectadas a zonas libres de Foc R4T.

Fuente: AGN.