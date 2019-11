Luis Miguel y Aracely Arámbula habrían llegado a un acuerdo para la manutención de sus hijos. Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, dio algunos detalles sobre el acuerdo que tiene el cantante y la actriz Aracely Arámbula, para cubrir los pagos faltantes de la pensión por la manutención de sus hijos: Miguel y Daniel. En un encuentro con los medios de comunicación, el defensor de “El Sol” dijo que el caso está por llegar a un buen término: “Estamos por solucionar todo eso, a la señora yo la respeto mucho y se va a concluir el asunto como se debe”. Heredia sostuvo que están en la mejor disposición de cumplir con las obligaciones que Luis Miguel tiene con sus hijos menores de edad. “No hay especulaciones, vamos a cumplir. No es como un acuerdo, es cumplir”, explicó el abogado que ha defendido en varias ocasiones al intérprete de Ahora te puedes marchar. “Eso es un asunto que está pactado, ya está por concluir, yo no voy a hablar de nada, más que de cumplir obligaciones”, detalló Rafael Heredia sobre el dinero que Luis Miguel no dio para la manutención de sus hijos, durante la crisis económica que vivió hace unos años. En julio de este año, Aracely Arámbula reveló que Luis Miguel está distanciado de sus pequeños desde hace un tiempo. “La Chule”, como se le conoce a la actriz, informó que sus hijos harían la primera comunión, pero al ser cuestionada sobre la presencia de “El Sol” en tan importante evento ella respondió: “Pues pregúntenle, pregúntenle por favor” y añadió que “por supuesto estaría invitado”. Arámbula y Luis Miguel comenzaron su romance en 2005 y en enero de 2007 nació su primer hijo. Los famosos volvieron a convertirse en padres en diciembre de 2008, pero al siguiente año trascendió que la relación había terminado y la actriz regresó a las telenovelas. En febrero de 2013 se supo que la actriz interpuso una demanda contra Luis Miguel por la pensión de los pequeños en la Corte Superior de Los Ángeles.