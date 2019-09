Lucir bien y a la moda no es cuestión de dinero sino de saber elegir las prendas. Aquí te enseñaremos algunos trucos que debes tomar en cuenta al momento de realizar tus compras.

Pensar que debemos tener miles de piezas de ropa para vestirnos bien es un error. La moda y el dinero no necesariamente son sinónimos de elegancia y estilo. Tanto las mujeres como los hombres tienen hoy en día largas rutinas y diferentes roles que cumplir y que no necesariamente signifique que necesiten demasiadas prendas, lo que requieren es tener las correctas, que se adapten a su cuerpo y al estilo de vida, aquellas piezas que logran sacar lo mejor de cada uno y ocultar lo que no gusta.

Si se tiene un buen presupuesto está bien, pero a veces existen otras prioridades y entonces es el momento de hacer un clóset funcional. Por lo que te damos 4 consejos básicos:

1. Invertir bien es lo más importante: cuando elijas una prenda de ropa tienes que identificar la calidad porque a lo largo del tiempo podrás visualizar el costo por uso. A veces vale más la pena invertir en carteras o zapatos de buena calidad que en cantidades de piezas como vestidos y camisas. Para eso existen las prendas básicas o clásicas que debes incluir en el closet y puedes combinar muy fácil.

No cabe la menor duda que la ropa clásica es funcional. Si cambias los accesorios del vestido (collares, pulseras y aretes) y cambias el tipo de calzado, tendrás uno que se adapte a una cena formal o a una reunión de media tarde sin mucho esfuerzo y sin invertir dinero extra. Para los hombres, la misma camisa blanca cambia totalmente con una corbata o una bufanda, una chaqueta o suéter tipo capa. Las camisas y franelas unicolor son indispensables, puedes usarlas con tus jeans y con botas de cuero o zapatos más clásicos y siempre estarás bien vestido.

2. Prepara una lista básica de compras: establece tus necesidades de compra y cada vez que tu presupuesto lo permita emprende un paseo por las tiendas, ya que podrás encontrar ofertas expuestas e internas en tiendas reconocidas, así podrás adquirir la ropa que te gusta, de marca y a un menor precio.

3. Dales vida a tus piezas con diferentes accesorios: no hay look que un buen collar o par de aretes no pueda resaltar. El truco no es que tengas 20 sacos, 40 faldas o 50 pantalones. No, con un par o tres de cada uno puedes manejarte muy bien, si es que los combinas con accesorios que se vean sofisticados, modernos, divertidos.

Un maxi collar en tonos dorados, por ejemplo, levanta un look todo negro o todo denim (jean). Por el contrario, si tenemos pocos o casi ningún accesorio, va a ser notorio el pequeño repertorio de piezas fashionistas. Así que, un buen consejo es invertir en estos accesorios que puedes variar con cada pieza de ropa.

4. Tú le das valor único a cada pieza: siempre ten en mente que tú eres quien le da valor a la ropa, no es la ropa la que te da valor a ti. Cada prenda puede elevar tu autoestima y te hará lucir mejor, pero seguirás siendo la misma persona con un conjunto de marca de última moda o con tu ropa de siempre. Visualízate en cada pieza e invierte bien tu presupuesto para que tú y tu closet tengan las prendas que realmente te gustan y te serán útiles y no un sinfín de piezas que luego paras regalando o no te la pones porque fue una compra de impulso y luego no te talla bien.

Estos consejos útiles que permitirán realizar compras inteligentes y que se adapten a tu presupuesto, pero, sobre todo, que te sientas satisfecha con cada pieza adquirida.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe