Los mitos y las verdades para limpiar el rostro y lograr resultados

Una piel limpia y libre de impurezas es fundamental para absorber mejor los productos de la rutina de belleza. Te brindamos algunas creencias que giran en torno a la limpieza facial.

1 . Las pieles sensibles deben limpiarse menos el cutis /falso

Se suele creer que las personas con piel sensible deben limpiarse menos, pero no es cierto, la cantidad no varía. Lo que sí es verdad es que ellas necesitan productos especiales ya que su problema está en el film hidrolipídico. Las pieles sensibles tienden a ser secas, a tener rosácea, se irritan fácilmente con el frío, sol y contaminación. Al no mantener una rutina de limpieza en la mañana y noche pueden aparecer pústulas, comedones, alergias o primeros signos de envejecimiento.

2. Para desmaquillar, cuanto menos agua utilices es mejor /verdadero

En general, el exceso de agua en la limpieza, a diferencia de lo que se cree, puede secar o generar dermatitis en aquellas personas más obsesivas con la limpieza. por lo tanto, las pieles muy sensibles deben evitar la limpieza con agua y en el caso de las personas que utilizan productos que requieran de ella, siempre tibia, y después pasar un tónico o agua termal.

3. No hay que abusar de los exfoliantes /verdadero

Efectivamente, la exfoliación se recomienda una a dos veces por semana como máximo y según las necesidades de cada persona. Se debe hacer con productos adecuados para tu tipo de piel. No es recomendable con pieles sensibles, hiperreactivas o con algunas patologías como rosácea.

4. El agua caliente limpia mejor y el agua fría revitaliza /falso

Para los que creen que es así, ojo. El agua caliente puede producir inflamaciones e irritaciones en la piel y no alcanza a limpiar bacterias. Por otra parte, el agua fría produce vasoconstricción, que tampoco es recomendable para la piel. Además, algunas patologías se ven empeoradas con estas temperaturas extremas. Dado que el agua contiene cloro y otros elementos irritantes, se sugiere usar limpiadores especiales como aguas micelares o lociones suaves de limpieza en lugar de lavar el rostro con agua.

5. Si no nos maquillamos, no hace falta la limpieza /falso

Cuidado las que siguen esta práctica. Aunque no nos maquillemos, en el ambiente hay contaminación y otros agentes dañinos. La limpieza es el paso básico y más importante para un rostro saludable, luminoso, hidratado y nutrido. El aire contiene muchos contaminantes que ensucian la piel y activan las glándulas sebáceas, dejando la piel opaca, los poros dilatados, etc. Por lo que no maquillarse no implica saltarse este paso tan importante.

6. Debemos limpiar el rostro dos veces al día /verdadero

En la noche nuestras células se regeneran mientras dormimos, por lo que la piel debe estar limpia para que pueda respirar y renovarse mejor. Y en las mañanas hay que partir con una limpieza para que se absorban bien los productos hidratantes y se pueda defender frente a los distintos estímulos y agresiones como el sol, calor, frío, contaminación.

7. Las leches limpiadoras favorecen la aparición de granos falso

En realidad depende de la leche que se use. Si son muy oleosas, quizás sí puedan favorecer la aparición de granitos”. Pero si una leche está testeada como “no comedogénica”, no debería influir.

8. Hay que pasar el algodón hasta que salga limpio /verdadero

Si estamos maquilladas, es necesario repetir varias veces hasta que salga limpio el algodón. Pero hay que cuidar de no irritar. La finalidad de la limpieza es respetar la integridad de la piel, eliminando células muertas, impurezas, manteniendo el manto ácido y el equilibrio fisiológico de la piel.

9. La limpieza aumenta la eficacia de las cremas /verdadero

La limpieza efectivamente facilita la absorción de los ingredientes benefactores propuestos para cada caso.

10. Hay que tener especial cuidado con los ojos /verdadero

Esta es la zona que tiene la piel más delgada, seca, frágil y pobre en colágeno y elastina, es por eso que requiere de un cuidado y limpieza especiales. Lo ideal es desmaquillar con productos específicos para esa área.

Fuente. vidasana.sv