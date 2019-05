Los colores de pelo más de moda esta primavera-verano 2019

Descubrimos los colores de pelo que arrasarán esta primavera-verano 2019 y las claves para elegir el que más te favorece.

Los cambios de estación suponen, para muchas mujeres, un pequeño empujón para cambiar de look y renovar la coloración capilar. Aún más cuando se trata de la llegada de la primavera y la cercanía del verano que, con sus temperaturas cálidas y días más largos y soleados, invita a elegir estilos más arriesgados y desenfadados que en otras épocas del año.

Si tú eres de las que estás pensando en darle color a tu melena esta temporada, no lo dudes y arriésgate. Repasamos las principales tendencias en color para esta primavera-verano y los mejores consejos que nos ofrecen los estilistas para elegir el tono que más te favorece y la técnica que mejor te va:

Living Coral

Es el color estrella de 2019 según Pantone, se trata de la evolución más cool del Honey Rose que tanto arrasó el verano pasado y del blorange que tan de moda estuvo el verano de 2017. Un color melocotón que con sus reflejos ilumina todo el rostro, especialmente si se luce con un subtono dorado. Es una versión más sofisticada que el cabello rosado suave que vimos el año pasado. Ese toque dorado realza los ojos azules y verdes, mientras que los marrones se ven más cálidos. Además, suaviza todos los tonos de piel.

Debes saber que este color funciona mejor con los tonos de piel neutros o cálidos pero se puede adaptar agregando más rosa para enfriarlo o más anaranjado para darle ese toque más cálido. Sin duda, es una coloración capilar que funciona a diario, es delicada, fácil de combinar y aporta personalidad.

Caramel Ombré

La coloración Caramel Ombré es una mezcla de tonos marrones oscuros y marrones claros, perfecta para aportar calidez a la piel con una coloración muy natural. Es una elección ideal si tienes la base oscura y no te atreves con el rubio o, simplemente, ya lo has probado, pero no te termina de convencer.

“Las tonalidades caramelo y beige aplicadas mediante la técnica de balayage aportan luz y movimiento a las melenas. Mantener el tono natural del cabello en raíces es ideal para las que solo quieren un toque natural”, nos cuenta el colorista Javier Vila.

Una de las principales ventajas de esta tendencia es que no es necesario retocar tan a menudo como si fuera un tinte completo por lo que no hace falta acudir cada mes al salón para retocar el color, ya que el contraste con la raíz es menor.

Chocolate Brown

Emilia Clarke y Charlize Theron en los Oscar 2019 son la mejor prueba de que las morenas serán tendencia este 2019. Después de muchos años de reinado rubio, el tono Chocolate Brown se presenta como la opción más cool de la temporada para todas aquellas que no quieren dejar de ser morenas.

Es un color que aporta elegancia y personalidad, y se puede adaptar al estilo de cada mujer agregando reflejos más dorados o claros para aportar volumen, cuerpo y movimiento.

Creamy Blonde

El rubio de 2019 se luce menos amarillo y más crema, se trata de una variación del platino que tanto arrasó el año pasado. Si eres morena, éste es tu rubio perfecto. Antes de cambiar de color, la estilista capilar Lorena Martínez recomienda unas mechas balayage en tonos crema para comenzar a cubrir la melena dejando las raíces más oscuras. De esta manera, la transición de cabello oscuro a claro será más armónica.

Mechas en tonos fríos

Esta es una tendencia ideal para cambiar de look y convertirte en rubia sin tener que teñir todo el pelo. Las mechas continuarán presentes durante los próximos meses, especialmente aquellas en tonos fríos.

“Siguen en tendencia para esta primavera-verano las melenas rubias en tonos fríos. Una mezcla de balayage -técnica de degradado que imita el efecto de desastrado por la aclaración del sol- y babylights -para aportar luz a la raíz y al contorno del rostro- te darán el toque de luminosidad y frescura que estabas buscando”, recomienda el colorista Javier Vila.

Tonos platinos y grises

Si te encanta la idea de los tonos fríos, pero prefieres tinte en lugar de mechas, ¡no lo dudes ni un instante! Los tonos platinos polares y grises, como ya hemos comentado, fueron tendencia el año pasado, pero esta primavera vuelven con fuerza. Además, si tu tez es blanca debes saber que estas tonalidades son perfectas para ti.

Para conseguir llegar a este color en bases más oscuras, es necesario decolorar. Se trata de un proceso que puede llegar a dañar el cabello, por lo que es importante, ponerse en manos de un buen profesional que cuide la salud de tu melena y evite que tu pelo quede seco y sin brillo.

Inky Black

Por último, tenemos el negro tinta, el color por excelencia de la icónica Cher. Se lleva más negro que nunca. Negro azabache. La adaptación de este nuevo negro capilar se vuelve más rico y profundo que nunca con toques azulados, un truco que hace que el cabello negro emita un brillo reflectante natural, como el cristal.

Es un color que funciona muy bien con los tonos de piel oliva, además se le puede aportar más calidez utilizando un buen bronceador por todo el rostro.

