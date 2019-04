López Obrador agradece apertura de Trump para tratar T-MEC, migración y seguridad

México. López Obrador hizo hincapié en que su gobierno procurará que en México se respeten los contratos o acuerdos que se establezcan entre empresas mexicanas y de los Estados Unidos

El gobierno de los Estados Unidos ha estado abierto a negociaciones comerciales, de migración y seguridad con el gobierno mexicano, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al clausurar el encuentro entre dirigentes de cámaras de comercio de Estados Unidos y México, el presidente se comprometió también a respetar el nuevo acuerdo comercial para América del Norte y honrar todos los contratos vigentes entre empresas mexicanas y empresas del vecino país del norte.

Debo agradecer al presidente Donald Trump por estar abierto a tratar nuestros asuntos comerciales, migratorios y de seguridad con respeto y de la manera que consideró más eficaz, mediante el diálogo permanente y la cooperación para el desarrollo”, expuso López Obrador en Mérida, Yucatán.

En esa ciudad se desarrolló el U.S.-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in México, que concluyó con la firma del Acuerdo entre los Sectores Privados de México y Estados Unidos, en el marco del U.S.-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in México.

López Obrador hizo hincapié en que su gobierno procurará que en México se respeten los contratos o acuerdos que se establezcan entre empresas mexicanas y de los Estados Unidos.

“Nos comprometemos a hacer realidad el principio que acaba de expresar sobre la santidad de los contratos. Los compromisos en México se cumplen”, recalcó el titular del Ejecutivo.

Thomás Donahue, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, reconoció que la relación entre ambos países son estrechos, pero hay aún áreas donde se puede fortalecer.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, puntualizó que los empresarios de ambos países están listos para invertir si las condiciones generadas por los gobiernos son óptimas

“Hablando de financiamiento, donde, como ya dije, llegamos a la conclusión de que hay dinero para invertir y que este dinero va a ser bien canalizado en la medida en que estas pláticas conduzcan a encontrar mejores proyectos en dónde invertirlo. Pero existe el dinero, que es la buena noticia”, aseguró el dirigente empresarial.

En el encuentro participaron Wilbur Ross, secretario de Comercio de los Estados Unidos; y por el gobierno de México, los secretarios de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, de Economía, de Energía, el jefe de la Oficina de la presidencia, además de directores generales de empresas de ambos países.

Fuente: Excelsior.