L´Occitane presenta su propuesta navideña de la mano de Castelbajac París

Cada producto de L’Occitane es más que un simple regalo, que encapsula uno o varios compromisos. Ambas marcas se unen con un mensaje para la temporada festiva.

En esta época de fin de año, la marca francesa L´Occitane nos trae una línea llena de compromiso social y un desborde de creatividad, que te hará dejar huella con cada regalo que obsequies en estas fiestas.

Know All That You Give es el mensaje de la propuesta con la que L´Occitane llegará a miles de hogares alrededor del mundo con su edición limitada, inspirada en los compromisos de dos grandes marcas: L´Occitane en Provence y Castelbajac París.

Manteca de Karité, Almendra, Rosa y Té de Karité son los aromas que forman parte de esta excepcional colección, en donde ambas marcas hacen una propuesta utilizando como principio fundamental sus compromisos.

Dos marcas conectadas por muchas pasiones

Estas dos marcas soleadas y positivas son inflexibles cuando se trata de compromisos. Las palabras “Mi planeta”, “Mi visión”, “Mis compromisos” y “Mi Provenza” expresan los valores de L’Occitane interpretados por Castelbajac París, mientras que “Mi deseo” y “Mis sueños” están firmemente anclados en el cielo estrellado de la convincentemente creativa Casa de Moda.

L´Occitane está dedicada a defender y promover la biodiversidad única de las tierras. El sur de Francia es el primer paso perfecto, ya que la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ha identificado a la Cuenca Mediterránea como un punto de acceso a la biodiversidad.

Esto significa que es uno de los ecosistemas más ricos del mundo y necesita una auténtica estrategia de conservación. L’Occitane también participa en el cultivo orgánico y sostenible de Immortelle en Córcega, mientras que en Burkina Faso ha establecido una relación mutuamente beneficiosa basada en el comercio justo.

Juntos, L’Occitane en Provence y Castelbajac París han decorado una profusión de cajas de regalo con diseños multifacéticos y audaces. Las cajas que llevan las constelaciones de valores nos recuerdan que la magia de la Navidad es la magia de compartir y que esta es la temporada de dar. ¡Regala obsequios únicos en estas fiestas!

LA COLECCIÓN:

Detrás del ingrediente: una asociación sostenible

Pintada en el azul de Castelbajac París y enfrentada a las constelaciones de valores, la Crema de Manos de Manteca de Karité L’Occitane se ve audaz y hermosa para Navidad. Y lleva un fuerte mensaje: detrás de esta crema se encuentra una asociación que comenzó en 1980 para crear un comercio justo y una cadena de suministro sostenible con las mujeres Burkinabé.

Algunos ingredientes merecen ser celebrados, y eso es exactamente lo que ha hecho Castelbajac París con la icónica línea de Manteca de Karité L’Occitane. Vestidos con un azul electrizante, todos los productos están decorados con una constelación de estrellas.

Aceite de Ducha Karité 250ml, $26 • Crema de Manos Karité 30ml, 75ml & 150ml, $12, $22 & $30 • Bálsamo de Labios Karité 12ml, $15 • Crema Corporal Ultra Rica Karité 200ml, $46

¡Las rosas son rojas, rojizas!

Los bálsamos labiales y cremas de manos de edición especial L’Occitane Rosa se visten de rojo Castelbajac para Navidad. ¿Quién podría resistirse? Crema de Manos Rosa Karité 30ml

La deliciosamente perfumada línea de Té incluye una Crema Perfumada para Manos, una Crema Corporal Ultraligera y una Espuma de Ducha. Adornada en el brillante y soleado amarillo único de la Casa de Moda, esta colección es agradable a la vista y a los sentidos, perfecta para deslizarse bajo el árbol de Navidad…

Espuma de Ducha Té Karité 200ml, $24 • Crema de Manos Té Karité 130ml, 75ml & 150ml, $12, $22 & $30 • Crema Corporal Ultra Ligera Té Karité 125ml, $36.

Detrás del ingrediente: un compromiso increíble con productores

El amarillo brillante de Castelbajac es la combinación perfecta para el delicioso Aceite de Ducha de Almendra. Detrás de esta fórmula se encuentra la acción de apoyo de L’Occitane para reintroducir los almendros en la región de Provenza, donde tiene un compromiso a largo plazo con los productores de almendras. No solo compra sus almendras, también utiliza sus frutos secos rotos, que no pueden usarse en confitería, pero son tan ricos en beneficios.

Cuando los mundos de L’Occitane en Provence y Castelbajac París se juntan, los resultados están fuera de este mundo… ¡Los productos Almendra estaban decididos a no perderse, por eso casi todos están redecorados con una constelación llamativa!

Concentrado de Leche Almendra 200ml, $50 • Aceite de Ducha Almendra 250ml, $26 • Crema de Manos Almendra 30ml & 75ml, $12 & $25 • Jabón de Almendra Delicioso 50g, $9

Un jabón que es todo sobre la visión

Los icónicos jabones L’Occitane también han adoptado un nuevo look para la temporada festiva. Infundido con la creatividad de Castelbajac París, los nuevos jabones de edición limitada tienen un diseño impresionante y dorado. Su diseño estrellado proporciona la excusa perfecta para probarlos de nuevo.

Jabón Extra Suave Karité Leche, 200gr, $14 • Jabón Extra Suave Karité Verbena, $14

Regala a tus seres queridos obsequios únicos que, además de ser de excelente calidad, simbolizan el compromiso de L´Occitane con el medio ambiente, y los productos naturales. Encuentra la colección Holiday de L´Occitane en sus tiendas: Centro Comercial Galerías Escalón, 1° nivel (frente a la fuente) y en Multiplaza, 2° Nivel (contiguo a Claro).

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe