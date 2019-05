Llega a Centroamérica Galaxy VS, extensión de la galardonada serie de Galaxy UPS de Schneider Electric

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y automatización, anunció la llegada a México y a Centroamérica de Galaxy VS, una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) trifásica, altamente eficiente, modular, fácil de implementar, diseñada para cumplir con los requisitos críticos de energía de las instalaciones de TI, comerciales e industriales.

Con su diseño compacto y flexible, Galaxy VS satisface los requisitos únicos y avanzados de edge computing y pequeños centros de datos, donde el espacio y el acceso son escasos. Hasta un 99 por ciento de eficiencia y con baterías de li-ion opcionales, duplicando la vida útil de la batería, el Costo Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) de Galaxy VS no tiene igual en la industria.

«Con su impresionante TCO y disponibilidad, Galaxy VS es una nueva oferta técnicamente superior de gran atractivo para los clientes porque resuelve numerosos desafíos de modernización, al tiempo que proporciona la confiabilidad de Schneider Electric», dijo Christopher Thompson, vicepresidente de la línea de negocios de Trifásicos de Schneider Electric. “Nuestro UPS más reciente ofrece el equilibrio adecuado para los clientes edge y cloud que necesitan soluciones innovadoras de fácil implementación en un ecosistema híbrido. Con su diseño compacto y modular, Galaxy VS puede implementarse más rápido y en un espacio más pequeño que los UPS tradicionales, ahorrando tiempo y dinero a los usuarios».

Innovador y robusto, Galaxy VS también está listo para EcoStruxure. Los administradores del sitio o el personal técnico pueden monitorear de forma remota el estado de su sistema Galaxy VS en cualquier momento y en cualquier lugar con la aplicación para teléfonos inteligentes.

Los beneficios de Galaxy VS incluyen:

Ahorro de costos: proporciona hasta un 99 por ciento de eficiencia cuando se opera en el modo patentado ECOnversion de Schneider.

Ahorro de espacio: el diseño compacto proporciona tecnología de alta densidad especialmente adecuada para espacios confinados con acceso frontal completo para una conexión y servicios fáciles y rápidos.

Almacenamiento de energía de vida útil más prolongada: las opciones de tecnología de la batería de li-ion restauran el tiempo de respaldo rápidamente, protegen su carga incluso durante repetidas interrupciones de energía y brindan una vida más larga que las soluciones de batería tradicionales.

Mayor tiempo de actividad y mantenimiento simplificado: los componentes críticos del sistema se construyen como módulos con un diseño tolerante a fallas. Esto proporciona redundancia interna a niveles de carga reducidos y un tiempo promedio de reparación más corto.

Preparado para EcoStruxure: facilita la administración con visibilidad global del rendimiento del equipo y el estado con una oficina de servicios expertos 24×7.

Certificación Green Premium, que ofrece un rendimiento empresarial sostenible por diseño.

Galaxy VS, que tiene un amplio rango de potencia de 20 kW a 100 kW (400V y 480V) y 10-50 kW (208V) con una plataforma global, ahora está disponible a través de Schneider Electric y sus socios.

Para obtener más información sobre Galaxy VS y el portafolio de soluciones de protección eléctrica Galaxy V de Schneider Electric, visite nuestra página de productos Galaxy VS.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe