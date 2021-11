Qatar Airways se prepara para operar el Airbus A380 de nuevo

Londres – Heathrow y París – Charles de Gaulle serán los dos destinos a los que volverán a volar los Airbus A380 de Qatar Airways.

Finalmente será el 15 de diciembre cuando Qatar Airways ponga de nuevo en servicio los primeros Airbus A380 que están parados en el aeropuerto Internacional de Doha desde que estalló la pandemia del COVID-19 y se desplomó el tráfico aéreo mundial.

Los aeropuertos de Londres – Heathrow y París – Charles de Gaulle serán los primeros que recibirán estos aviones, que, como ya hemos informado en Fly News, sustituirán, al menos temporalmente, a los 19 Airbus A350 parados “debido a una condición de degradación superficial acelerada que afecta a la superficie de la aeronave por debajo de la pintura, según lo dispuesto por la Autoridad de Aviación Civil de Qatar”, explican desde la aerolínea.

Akbar Al Baker, consejero delegado de Qatar Airways ha señalado recientemente sobre esta cuestión: “Sigue siendo un asunto no resuelto entre Qatar Airways y el fabricante y cuya causa principal aún no se conoce. Esta difícil decisión refleja la gravedad del problema del A350 y pretende ser una medida a corto plazo para ayudarnos a equilibrar nuestras necesidades comerciales. No significa una reintroducción permanente de nuestra flota de A380, que fueron retirados en favor de aviones bimotores más eficientes en cuanto a consumo de combustible al inicio de la pandemia de COVID-19.

De cara al futuro, seguimos comprometidos con la búsqueda de soluciones alternativas para apoyar la demanda de los clientes y mantener los más altos niveles de sostenibilidad y experiencia del cliente para nuestros pasajeros.

Seguimos instando firmemente a Airbus a que dé prioridad a sus investigaciones sobre la causa raíz concluyente del problema que afecta al tipo de avión A350, y a que se asegure de proponer una solución permanente a la mayor brevedad posible para reparar el daño y corregir la causa original subyacente«.

Para preparar su reentrada, el pasado día 5 la aerolínea llevó desde el aeropuerto internacional de Doha al de Hamar, distantes entre si menos de 3 km, al A380 A7-APG, oficialmente estacionado en diciembre de 2020. El vuelo, un circuito sobre el golfo Pérsico tuvo una duración de unos 20 minutos.

