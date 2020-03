Aviso importante para viajeros de Avianca

Conscientes de la situación excepcional que representa el Coronavirus y la necesidad de nuestros clientes por comunicarse con la aerolínea, hemos priorizado la atención de nuestro Call Center para aquellos pasajeros con boletos confirmados que quieran viajar dentro de los próximos 15 días, dado el alto flujo de llamadas. Por ello, le recomendamos a nuestros clientes con viajes posteriores a los siguientes 15 días optar por:

1. Haz el cambio tú mismo a través de avianca.com

• De manera fácil, rápida y segura, los clientes pueden modificar su vuelo:

https://cambiatuitinerario.avianca.com/ATC/flightSearch?lan=es&pais=co/&_ga =2.157068280.290479592.1583947020-903357530.1529070296

• Este canal es válido solo si el vuelo no ha sido operado y para pagar en pesos colombianos. En caso de que el sistema no identifique la reserva y el boleto haya sido comprado en una agencia de viajes, los clientes deben acercarse a ésta y solicitar el cambio.

2. Si no quieres volar aún y no sabes cuándo será tu viaje, no hay problema

Los viajeros pueden dejar su boleto internacional abierto o sin usar, y comunicarse con call center cuando tengan una nueva fecha de vuelo.

Para consultar fechas de viaje dar clic aquí o desde Facebook Messenger, Vianca, la asistente virtual de Avianca puede orientar a los viajeros en sus inquietudes al respecto.

