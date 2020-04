Avianca negocia plan de rescate con Gobierno de Colombia

La aerolínea busca que las autoridades del país ofrezcan una especie de salvavidas, así como han hecho otros gobiernos con sus aerolíneas de bandera nacional, ejemplo Estados Unidos.

Anko van der Werff, CEO de Avianca, ha hablado sobre el futuro de la aerolínea y de la industria aérea en general.

“Los viajes están en un -95 %. La caída de demanda es algo que nunca habíamos visto. Llevo más de 20 años en la industria y que los cielos y fronteras estén cerradas y que hay una caída, en nuestro caso, del 100 % de la demanda por que no podemos volar al momento… al menos no tenemos los ingresos es algo que nunca había pasado”, aseguró el ejecutivo en una entrevista con la radio colombiana Blu Radio.

Indicó que la recuperación será lenta, “desafortunadamente muy probablemente saldríamos de esta en 2021, es el tiempo en el que llegaremos a niveles más normales, como los de enero y febrero de 2020”, donde la compañía reportó unos números hacia alza, incluso arriba de las expectativas proyectadas, de acuerdo con el CEO.

Particularmente, Avianca no está pasando por su mejor momento, de acuerdo con el ejecutivo los gastos siguen y no están generando ingresos. Según Anko, sin ingresos, pero con el mismo nivel de gastos, las perspectivas económicas no son buenas y es necesario que se provea algún tipo de financiamiento, del mismo modo como ha sucedido con AirFrance, KLM y Lufthansa en Europa o las aerolíneas de Estados Unidos.

Cabe destacar que la aerolínea, a excepción de su división de carga y la operación de algunos vuelos humanitarios, está parada desde mediados de marzo y no espera volar hasta mayo, si en Colombia se abre el aeropuerto y hacen operaciones domésticas, de acuerdo con el presidente de la aerolínea.

“Lo que ves en el mundo son diferentes mecanismos, eso es justamente lo que estamos discutiendo y revisando con los gobiernos. El punto es que probablemente no hay una solución o mecanismo único. Nosotros, y quiero ser muy claro, estamos totalmente abiertos”, dijo el CEO al hablar que buscan una especie de salvavidas con el Gobierno de Colombia, defendiendo, además, que la aerolínea tiene un 70% de la flota en ese país.

“Lo que necesitamos es la liquidez. Los gobiernos cerraron las fronteras, no tenemos los ingresos. Somos una empresa sin ingresos, mientras tenemos todos los gastos, obviamente no tenemos un buen futuro, por eso estamos abiertos a cualquier mecanismo, préstamos, garantías, lo que sea… con el gobierno colombiano”, indicó en su intervención con Blu Radio.

KLM ya recibió 10.000 millones de euros parte de los gobiernos de Francia y Holanda, en Alemania consideran un apoyo de 9.000 millones de euros a Lufhtansa, en Singapur el gobierno ha dado un salvavidas a Singapore Airlines por US$13.000 millones y en Estados Unidos ya consiguieron US$25.000 millones. “No es un tema menor, todas las aerolíneas necesitan ese salvavidas y un apoyo en la liquidez en el corto plazo”, acotó.

“Estamos conversando con los equipos de Transporte y Hacienda (colombianos). Me parece educado que los montos que todavía están entre los equipos y nosotros no voy a compartir estos números, pero es bastante fácil porque no somos pequeños, pero tampoco son montos tan altos… IATA estima que en Colombia el monto que necesita la industria es de alrededor de US$1.100 millones y US$1.200 millones. Obviamente nosotros somos la aerolínea más grande (del país)”, agregó al ser cuestionado sobre el monto del salvavidas que necesitarían.

Listos para regresar

El CEO de Avianca asegura que los aviones y pilotos, que están recibiendo capacitaciones, están listos para volar cuando así se les permita.

Por el momento, muchos de los empleados están en sus casas.

Incluso, hay una campaña en la que demuestra qué hacen sus colaboradores mientras están en confinamiento y cómo se preparan para regresar.

Fuente. estrategiayegocios.net