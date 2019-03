LG se lleva 16 galardones en los iF Design Awards 2019

Cuatro de los modelos OLED fueron galardonados, junto a otros electrodomésticos LG como el SIGNATURE KITCHEN SUITE y el LG Object, que se llevaron en total unos 16 premios.

LG Electronics obtuvo 16 galardones en los iF Design Awards 2019, incluyendo el iF Gold Award (premio de oro) para el televisor LG OLED modelo E9. Los ganadores fueron anunciados en la ceremonia celebrada en Munich, en la que se premiaron unos 66 productos a nivel mundial, gracias a un jurado de 67 expertos en diseño.

El LG OLED E9 obtuvo el más alto galardón por su diseño excepcional con pantalla más expansiva y su uso de vidrio transparente en la parte inferior, con un soporte empotrado muy por detrás de la pantalla, el cual crea una experiencia de visualización más envolvente que atrae la atención de los ojos. De acuerdo con los jueces de iF, LG diseñó un televisor donde la pantalla parece “flotar en el aire”, el objetivo final de todo diseñador de televisores.

Otros productos de la línea OLED LG que también recibieron galardones incluyen el LG SIGNATURE OLED TV R, el 8K OLED TV, OLED TV y el Transparent OLED Signage. El más destacado entre los ganadores del iF Design Award es el LG SIGNATURE OLED TV R, reconocido por ser el único televisor “enrollable” del mundo, con una capacidad de desaparecer en la base de bajo perfil cuando no está encendido para maximizar y simplificar el espacio vital.

Desde 1953, los diseñadores y fabricantes se han esforzado por ganar el reconocido galardón iF que reconoce lo mejor del diseño. Entregado por el iF International Forum Design GmbH, con sede en Hanover, el iF Design Award es reconocido como uno de los tres premios de diseño más importantes del mundo, junto con el Red Dot Design Award e IDEA (International Design Excellence Award).

Ganar un premio iF Design Award es la confirmación de la calidad de un diseño y un servicio al cliente excepcional. Para los consumidores y usuarios, un premio iF Design Award garantiza que el producto que muestra la marca es el mejor de su clase.

“Un gran diseño es el que puede anticipar las necesidades de nuestros clientes”, dijo Noh Chang-ho, vicepresidente y jefe de diseño corporativo de LG Electronics. “En LG, continuaremos presentando diseños que superen las expectativas de los consumidores”.

Premio iF Gold:

TV OLED LG (modelo E9)

Premios iF de Diseño:

LG SIGNATURE OLED TV R (modelo R9)

LG SIGNATURE 8K OLED TV (modelo Z9)

TV OLED LG (modelo C9)

Señalización OLED transparente (modelo 55EW5F)

Monitor UltraWide 32: 9 (modelo 49WL95C)

LG gramo (modelo 17Z990)

LG Audio (modelo AJ7)

Barra de sonido (modelo SL9)

Proyector LG 4K CineBeam Laser 4K (modelo HU85L)

LG congelador inferior (modelo GBB569NSAFB)

Estufa de inducción, hornos a vapor y cafetera.

LG HomeBrew UX

Aplicación LG Sensor Connect

Guía de administración de la tienda global de LG

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe