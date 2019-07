Leonardo DiCaprio es nombrado «representante de la pupusa» en el exterior por ministra salvadoreña. Lorena Valdez, ministra de Turismo, reaccionó ante las confesiones del ganador del Óscar, Leonardo DiCaprio, quien dijo prefiere las pupusas a los tacos, por lo que no dudó en nombrarlo «representante de la pupusa» en el exterior, a la vez que lo invitó a conocer El Salvador en el marco del Día Nacional de la Pupusa, que se celebrará el 10 de noviembre. «Nombro a Leonardo DiCaprio como nuestro representante Pupusa Man en el exterior», dijo la funcionaria, a la vez que agregó: «Leo, te esperamos en El Salvador el próximo 10 de noviembre para el celebrar el Día Nacional de la Pupusa». El actor estadounidense reconoció en una entrevista para promocionar el filme «Once Upon a Time in Hollywood», que uno de sus platillos favoritos son las pupusas, muy degustadas en ciudades estadounidenses como en Los Ángeles. DiCaprio se encontraba acompañado del director Quentin Tarantino y los actores Margot Robbie y Brad Pitt, director y coprotagonistas de la película cuando dio tales declaraciones. «Yo soy un hombre de pupusas», dijo el actor. «Mejor que los tacos para mí, tengo que ir por ellas», agregó. Hasta el momento, no ha respondido a la invitación girada por la funcionaria salvadoreña.