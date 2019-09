Leona Lewis, Cali y El Dandee, y Juan Magán “Solo Quiero (Somebody to Love)”

Sobrepasando las barreras del idioma y la cultura, el legendario dueto colombiano de la música pop Cali y El Dandee unieron su incomparable talento con la cantante súper estrella tres veces nominada al Grammy Leona Lewis y el rey del electro pop-latino, Juan Magán, para una refrescante y vanguardista canción en Spanglish titulada “Solo Quiero (Somebody to Love)”. Este indiscutible éxito que está destinado a resonar en todo el mundo fue una coautoría de Cali y El Dandee, Andres Torres y Juan Magán, quienes fueron introducidos por el súper productor Ryan Tedder (productor de ‘Songland’), quien también participa como co-autor del tema.

Este tema con infusión tropical se estrenó con un adelanto del video musical que lo acompaña como parte del tan esperado programa de NBC llamado “Songland” la noche de ayer. Durante la emisión, “Solo Quiero (Somebody to Love)” fue una de las tres canciones que Leona Lewis escogió de entre las propuestas que le fueron presentadas. Los fans pudieron ver como los tres artistas colaboraron en el estudio de grabación durante el episodio. Un pequeño vistazo del video musical de la canción se estrenó al final del programa e incluyó escenas del detrás de cámaras filmado durante el proceso de grabación.

Este sencillo vibra con el intenso calor del verano y mezcla ritmos sensuales y sincopados con elementos de la música electrónica y grandes voces, los cuales la convertirán en una canción que no podrás sacar de tu cabeza. Además de la maravillosa voz de Leona Lewis y los versos magnéticos de Cali y El Dandee, “Solo Quiero (Somebody to Love)” también resalta por los sonidos únicos de Juan Magán. Irradiando pasión desde su primer acorde, este es un tema que te recordará los días de verano bañados en sol y las noches cálidas mucho después de que la temporada halla llegado a su fin.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe