Lanzan programa para jóvenes que cuentan con un 30% de nivel de inglés

Guatemala. La experiencia del sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT con la implementación de su programa de empleabilidad, Finishing School, les mostró que éste se había quedado corto, dado que cada vez se presentan menos jóvenes que cumplan con el 40% del nivel requerido como mínimo, para ingresar al mismo. Esto llevó a la industria a unir esfuerzos con INTECAP y diseñar el programa “Scaling Up to Finishing School” para que jóvenes que cuentan con un 30% de nivel de inglés para que mejoren su gramática y conversación y puedan ingresar a laborar en la industria.

El Sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT en alianza con INTECAP creamos el programa “Scaling Up to Finishing School” con el objetivo de abrir una ventana de oportunidades a mayor número de jóvenes que están en búsqueda de un empleo formal y que por falta de dominio del idioma inglés no pueden tener acceso a un trabajo en la industria. Estos nuevos programas tienen una duración desde 2 hasta 6 semanas y buscan preparar a los participantes para el programa de (FS). Indicó la Gerente del Sector de CC&BPO de AGEXPORT, Ninoshka Linde.

La duración de los pre-cursos o Scaling Up dependerá del nivel en que el candidato se encuentre en el momento de la evaluación. Algunos, podrán tomar únicamente el curso corto y otros deberán de optar por el programa que tiene una duración de 6 semanas. A la vez que para los jóvenes que tengan un nivel superior serán candidatos para el programa regular de Finishing School, que consiste en 10 semana intensiva de formación en el idioma inglés, 8 horas por día. Detalló Linde.

La inscripción para estos nuevos programas se abrirán este lunes 12 de agosto en un horario de 9:30 a 13:30 horas en las instalaciones de AGEXPORT se realizará un “Open House” dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que tengan un nivel de inglés dl 30% (hablado y escrito), que hayan concluido los estudios de diversificado. Más información sobre el programa de Finishing School y el programa Scaling UP al correo electrónico: fscertification@agexport.org.gt o al número de WhatsApp: 5811-8112.

Para nosotros en INTECAP el realizar este tipo de alianzas con sectores productivos es parte de nuestra misión. Trabajar con una industria como la de Contact Center &BPO en la que sabemos que los chicos serán impactados positivamente por la calidad del trabajo nos ha embarcado en un proceso de búsqueda continua de nuevos cursos y oportunidades para beneficiar a los jóvenes guatemaltecos. Es por ello que estamos diseñando un plan de expansión de estos programas a otras sedes de INTECAP, así como una estrategia para poder ampliar la oferta de programas de formación básica para el idioma inglés que deben ser la base para que programas como el “Scaling Up” y el programa de FS, puedan crecer y ser elementos de atracción de inversión extranjera directa y de generación de desarrollo al país. Informó el Gerente en funciones de INTECAP, Ing. Arnaldo Barrios.

Los niveles de impacto en las variables de desarrollo y bienestar que brinda un trabajo en la industria de Contact Center & BPO han sido recabados en el estudio de Índice de Progreso Social (IPS) realizado por INCAE y el Instituto de Progreso Social. Sin embargo, este impacto no es algo único a Guatemala, sino que de los países en los que ésta industria se ha desarrollado aceleradamente, como el caso de Filipinas e India.

En la actualidad este desarrollo se ha acercado a países como Colombia, República Dominicana y Honduras, que día a día buscan quedarse con una mayor participación de esta transformadora industria, generando políticas que apoyen su crecimiento como la formación en inglés obligatoria.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe