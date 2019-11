Lady Gaga interpretará a la Viuda Negra en su proxima película. La cantante Lady Gaga interpretará a la esposa del asesinado heredero de la dinastía de moda Gucci en su próxima película, reportaron este viernes medios de Hollywood. Gaga, cuyo primer papel protagónico en la película Star is Born el año pasado fue aclamado por la crítica, interpretará a Patrizia Reggiani, quien pasó 18 años en una prisión italiana por orquestar el asesinato en 1995 de su esposo Maurizio Gucci en Milán, según Variety, Hollywood Reporter y Deadline. Reggiani, apodada la Viuda Negra en el que fue considerado uno de los crímenes más escandalosos de la alta sociedad en la historia italiana, fuliberada de prisión en 2016. Ridley Scott dirigirá y producirá el filme, dijeron las publicaciones. Representantes del cineasta y Gaga, quien nació en Nueva York y tiene ascendencia italiana, no respondieron a pedidos de comentarios. La película será la primera para Gaga desde que llevó su carrera musical a la pantalla grande en A Star is Born, por la que ganó un Oscar a la mejor canción original por «Shallow» y una nominación como mejor actriz. Aún no se dio a conocer el título ni la fecha del lanzamiento de la película.