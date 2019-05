La revisión periódica de los equipos de trabajo, puede ahorrar dinero a las empresas

Panamá. La Organización Internacional del Trabo (OIT) ha revelado en su más reciente informe “Seguridad y Salud en el centro del Futuro del Trabajo” que 2,78 millones de trabajadores mueren cada año en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (de los cuales 2,4 millones están relacionados con enfermedades) y 374 millones de trabajadores sufren accidentes en el trabajo no mortales; y hace énfasis en la importancia imperativa que este tipo de desafíos (incluyendo los riesgos psicosociales, el estrés y las enfermedades no trasmisibles) se aborden con estrategias de prevención efectiva, entendiendo a las mismas no como un gasto, sino como una inversión y un eventual ahorro para las empresas.

En Panamá, existe el Laboratorio de Ensayos Mecánicos de Productos y Accesorios Metálicos único en su clase, fundado por Maxindustrias, y que presta sus servicios a empresas que desean verificar la seguridad de sus equipos y su durabilidad. Este laboratorio realiza pruebas de tensión de hasta 225 toneladas – fuerza bajo la acreditación de la Norma ISO/IEC 17025.

Al respecto, Pedro Castillo, Gerente de Ventas de Unidades Especiales de Maxindustrias indica que “ninguna industria está exenta de incidentes o situaciones que pueden causar afectaciones tanto a la vida de sus colaboradores como a las instalaciones. En este laboratorio, se realizan pruebas de peritaje que ofrecen soluciones técnicas basadas en experimentos realizados al producto en cuestión, para dar respuesta a las causas de los accidentes y poder tomar las acciones correctivas. Este es un mercado con mucho potencial por desarrollar”.

Es por ello que este laboratorio ha trabajado con empresas tan relevantes en el país como ACP (Autoridad del Canal de Panamá), Minera Panamá (First Quantum Minerals Ltd.), Ingeniería Lambda, Constructora 74, Grupo Provivienda, PM o Manzanillo International Terminal Inc. Son clientes de este tipo de servicios de verificación.

“La validación de la capacidad de carga de sus productos y la comprobación de una reutilización viable, son los principales aspectos que ayudamos a evaluar a nuestros clientes. De esta manera, pueden decidir la ejecución de una nueva inversión total o parcial de sus equipos. Es aquí donde aportamos en el negocio de nuestros clientes”, indica Castillo.

Panamá es uno de los principales hubs logísticos mundiales donde convergen empresas que llegan en búsqueda de mejores condiciones para la inversión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la seguridad y calidad de los equipos de trabajo, especialmente en los que tiene que ver el trabajador, no son un gasto, sino que constituyen una oportunidad para las compañías de mejorar el bienestar del colaborador, lo que redunda en una mejor productividad y en una merma significativa del riesgo laboral.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe