La primera edición de Seeds for the Future revela sus ganadores

Guatemala. El Programa “Seeds for the Future” desarrollado con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT-, dio a conocer los nombres de los cinco estudiantes ganadores de la Primera Edición del programa.

Este programa es dirigido a universitarios guatemaltecos menores de 30 años de edad, que se encuentran estudiando una carrera afín a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Los ganadores viajarán a China en el mes de diciembre de éste año, y tendrán la oportunidad de visitar la sede central de Huawei, ubicada en Shenzen, para recibir una capacitación práctica acerca de las innovaciones tecnológicas de la empresa en el área de las TIC, junto a estudiantes de otros 30 países. Los estudiantes también podrán conocer las riquezas culturales del país, como la caligrafía china y la pintura, a través de distintas visitas y talleres. Adicional, a cada ganador se hará acreedor de un dispositivo HUAWEI Y9 2019.

Los estudiantes y proyectos ganadores fueron los siguientes:

Estudiante Proyecto Universidad Sebastián Soler Castañeda Safe Active Guatemala Universidad del Istmo de Guatemala Juan Antonio Valdez Méndez Connected Cities Universidad de San Carlos de Guatemala Javier Armando Villafuerte Reyes Education and Security Universidad Mariano Gálvez Francisco Molina Jiménez Raspberry PI for Carbon Dioxide Measurement in Smart Cities Universidad del Valle de Guatemala Israel Monterroso Artificial Intelligence Controlled City Universidad Galileo

El Dr. Oscar Cóbar, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, añadió que “Este tipo de programas, nos muestran que el trabajo en conjunto entre la iniciativa privada, la academia y gobierno pueden llegar a tener impacto en nuestra juventud. Todos los jóvenes que participaron presentaron proyectos realmente novedosos, llenos de creatividad e innovación, haciendo propuestas tecnológicas para la construcción y funcionamiento de ciudades inteligentes y seguras. Uno de nuestros grandes objetivos en SENACYT, es descubrir el talento de nuestros jóvenes y motivarlos a que estudien carreras científico-tecnológicas, para ir construyendo una Guatemala en que la Ciencia, Tecnología e Innovación sean los ejes fundamentales de nuestro desarrollo”.

Certamen:

A los participantes del concurso se les solicitó enviar una propuesta audiovisual relacionada al tema “Reto: cómo construir una ciudad segura e inteligente” (Challenge: how to build a safe and smart city). El proyecto debía integrar innovaciones tecnológicas del área de las TIC, como lo son la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y el manejo de Big Data, entre otros. El comité evaluador a cargo de seleccionar a los ganadores fue integrado por representantes de Huawei, SENACYT y dos universidades del país.

El programa “Seeds for the Future” inició en el 2008, y a la fecha ha contado con la participación de más de 30 mil jóvenes provenientes de 96 países diferentes. Esta es la primera ocasión en la que este proyecto se lleva a cabo en Guatemala.

