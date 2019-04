La artista británica Mabel presenta “Don’t Call Me Up”

Es probable que Mabel sea más conocida en los EE. UU p r su colaboración en “Ring Ring” de Jax Jones, de 23 años tiene un éxito global en sus manos con “Don’t Call Me Up”. Producido por Steve Mac, el himno de ruptura pesado y bajo (no hay lágrimas aquí) ya se ha acercado a 40 millones de transmisiones en Spotify y actualmente se encuentra bastante en el número 5 en el Reino Unido.

“No me llames. Saldré esta noche, sintiéndome bien ahora que estás fuera de mi vida”, canta Mabel en el coro . “No quiero hablar de nosotros, tengo que dejarlo atrás, un trago y ya no me importa”. Y este no es un caso de poner cara de valiente. La estrella del rompimiento se siente liberada y lista para la fiesta. “No me llames” es la canción que Mabel ha estado esperando.

Desde entonces, se ha forjado un lugar como una de las artistas nuevas más emocionantes del Reino Unido con una serie de 40 éxitos que incluyen “Finders Keepers”, “My Lover” y “Fine Line”. Parece que Mabel finalmente está lista para tomar Cosas al siguiente nivel. Mira el colorido y pesado video de coreografía de “No me llames”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe