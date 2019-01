Kingston y Hyperx cierran un positivo 2018

Kingston Technology Company Inc., la empresa independiente fabricante de la marca Kingston

y de la marca HyperX destaca un cierre de 2018 con un balance positivo gracias a la recuperación global que tuvo el mercado de semiconductores a principios del año y que permitió mejorar los tiempos de entrega, recuperar la producción y retomar niveles de oferta que derivaron en una mejora de la competitiva y, por lo tanto, en un aumento del consumo en América Latina.

“2018 fue un año muy positivo para nuestra marca Kingston, logramos recuperar fácilmente nuestra cuota de mercado en productos flash y en unidades de estados sólido. Gracias al reconocimiento de marca que tiene Kingston en la región, los usuarios estaban expectantes a nuestros productos y eso nos ha hecho sentirnos muy orgullosos”, comentó Carolina Maldonado, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Kingston Technology Company Inc. para Latinoamérica, quién agregó que “también estamos muy contentos de haber mantenido el liderazgo de HyperX en algunos segmentos en varios países de América Latina”.

Asimismo, Maldonado definió 2018 como “un año excepcional, un año estrella” para la línea de unidades de estado sólido de Kingston; en el que se destacaron las ventas del modelo A400, el más popular en la región, que además reportó un incremento de ventas de capacidades mayores a 120GB – 480GB & 960GB – gracias a la mejora de los precios; lo que permitió que Latinoamérica se convirtiera en la región con el promedio de capacidad comprada más alta en todo el mundo para la empresa. “Esto fue una gran sorpresa. Nos sentimos muy contentos de haber educado al consumidor en cuanto a los beneficios de la tecnología para que accedieran a los productos correctos. El hecho de que hayamos superado a todas las otras regiones del mundo es un gran hito para nosotros”, agregó Maldonado.

Por parte de HyperX, 2018 ha sido un paso firme en el continuo crecimiento de la marca en la región. El Cloud Stinger, un audífono que resalta por su diseño cómodo para las orejas y cuello del usuario y por la calidad del sonido, resultó siendo el producto más vendido en Latinoamérica, seguido del Cloud II que también tuvo un excelente desempeño. También resaltan los diferentes teclados con tecnología RGB.

“HyperX también tuvo varios momentos destacados con su participación en Brazil Game Show, donde contábamos con un stand de 500m2, y tuvimos una cantidad de gente increíble, varios youtubers e influencers y hasta una propuesta de matrimonio. Brazil Game Show, Argentina Game Show y FestiGame en Chile fueron momentos importantes de 2018 porque la gente pudo corroborar la calidad de nuestros productos”, comentó Carolina Maldonado.

“Nuevamente, al igual que en los últimos 4 años, en 2018 Guatemala vuelve a ocupar el primer lugar -de los 6 países de Centroamérica-, en cantidad total de productos Kingston+HyperX vendidos en dicha región. Este resultado se debe a la importancia que se le ha dado a la difusión de las características y especificaciones técnicas de cada producto, por medio de capacitaciones, talleres, pruebas de concepto, seminarios y participación en eventos de tecnología; lo que ha permitido que, tanto nuestros distribuidores, subdistribuidores, resellers, retailers y usuarios finales, conozcan la excelente calidad con la que los productos Kingston y HyperX han sido fabricados. Lógicamente, esto nos hace diferentes a otros productos de la competencia, ganándonos así la confianza total de quienes compran nuestras marcas” indicó Hugo Castañeda Country Manager de Kingston Guatemala.

Sabemos que 2019 también será un año de muchas oportunidades y nuevos retos, para los cuales ya estamos preparados; de tal manera que todos nuestros recursos y esfuerzos estarán alineados para mantener este liderazgo como país y, además, superar las metas de ventas que nos hemos propuesto, tomando como base las ventas de años anteriores.”Para concluir el análisis de 2018, Carolina Maldonado expresó que Kingston y HyperX se destacan entre sus competidores por lo que representa Latinoamérica para el negocio de ambas marcas. A diferencia de otras empresas, Kingston Technology Company hace un fuerte trabajo local en cada mercado, lo que es recompensado por el reconocimiento y cariño que muestran los consumidores latinoamericanos.

“Kingston es Latinoamérica y Latinoamérica es Kingston” comentó Maldonado. “Para 2019, vamos a fortalecer los vínculos con los canales y con todos nuestros clientes. El servicio al cliente es un elemento característico de nuestra empresa, lo ofrecemos en todos los países a través de un número telefónico 0800 y a través de nuestra plataforma en línea. Esto es un importante diferenciador que nos acerca mucho más a todos nuestros clientes y consumidores a los que siempre escuchamos atentamente”, concluyó la Vicepresidente de Ventas y Marketing de Kingston Technology Company para América Latina.

Un 2019 con proyecciones positivas

Kingston Technology Company también espera un 2019 positivo para sus marcas Kingston y HyperX. El próximo año, Kingston tendrá un foco más importante en productos para empresas en la región y aunque en América Latina no existen las mismas necesidades en manejo de data que en Estados Unidos, Kingston demuestra su compromiso con una región que conoce muy bien, pues fue la primera marca de su industria en tener presencia local en varios mercados latinoamericanos, diversificando su oferta y poniéndose a la vanguardia de un segmento creciente en estos mercados.

Asimismo, Kingston continuará con su estrategia de destacar la importancia de la seguridad de la data proveyendo – productos con tecnología de encriptación en hardware – y de fortalecer el diálogo con canales de distribución, clientes y consumidores; educando a la región sobre las nuevas tecnologías y los beneficios que traen para todos los usuarios de la marca, que van desde individuos hasta grandes corporaciones.

Por su parte, el 2019 significará una evolución para HyperX. El crecimiento del mercado y la aceptación de la marca por los consumidores latinoamericanos generó que se comenzaran a realizar cambios en la estructura de la empresa para proveer una atención dedicada a tiempo completo al desarrollo de HyperX en la región.

Uno de estos primeros cambios fue el nombramiento de Ariel Plabnik como Gerente de Desarrollo de HyperX para el Cono Sur – Argentina, Chile, Uruguay y Perú – lo que le permitirá a la marca expandirse dentro del segmento de videojuegos y alcanzar una audiencia más amplia en la categoría de consumo; a través de la presentación de nuevos accesorios para consolas, del fortalecimiento de la categoría de audífonos con tecnología de audio en 3D y la promoción de teclados y mice.

La marca continuará acercándose a los gamers, para escuchar su retroalimentación y sus opiniones.

“HyperX se caracteriza por ser una marca que escucha y que toma las necesidades que expresan los gamers para mejorar sus productos. Además, quiero resaltar que “We are all gamers” no es sólo un slogan de campaña, sino una frase que refleja que todos, ya sea en nuestros computadores personales, laptops o dispositivos móviles, tenemos un juego, por lo que estamos trabajando con personalidades de deportes tradicionales y la música para demostrar que el gaming es parte del estilo de vida digital en el que todos estamos inmersos”, comentó Maldonado.

