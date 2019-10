Katy Perry celebra 35 años con ‘bikinazo’ y dice estar ‘más viva que nunca’. La cantante, actriz y modelo estadounidense Katy Perry, celebró este viernes sus 35 años y aseguró sentirse «más viva que nunca». Perry, que nació el 25 de octubre de 1984 en California, Estados Unidos, en el seno de un hogar cristiano, publicó una fotografía en la que lucía un traje de baño a una pieza color escarlata, decorado por dos orquídeas. «35 and never more alive», que se traduce «35 y nunca más vida», escribió la artista en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter.