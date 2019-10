José Joel: “Sí existió un testamento de José José”. José Joel, hijo del fallecido cantante José José, dijo a reporteros de Suelta La Sopa que sí existió un testamento hace 15 años, pero que desconoce el rumbo del mismo. La ex esposa del cantante José José, Anel Noreña, ha pedido a sus hijos que peleen con uñas y dientes la herencia de su padre. Recordemos que, aunque es casi un hecho que “El Príncipe de la Canción” no dejó dinero, ni propiedades, aún queda pendiente el tema de las regalías. El Director de La Sociedad de Autores y Compositores de México, Roberto Cantoral, dijo que las regalías se le pagan a BMI en los Estados Unidos y, ellos a su vez, a José José. Sin embargo, no detalló quién las recibe actualmente ahora que el cantante ya no se encuentra físicamente. José Joel insiste que en la casa de Sarita Sosa siguen ocurriendo irregularidades, y que cómo es posible que permitan que “la señora” salga con una bolsa en la cabeza a botar la basura. Esto hace lo hace preocuparse aún más en cómo habrán sido los últimos días de su padre. El primogénito de José José asegura que él y su hermana, Marysol Sosa, agotarán todos los recursos. Inclusive hablar con las autoridades mexicanas, para que los misterios en torno a la muerte de su padre y, sobre todo la herencia y demás temas legales, queden aclarados.