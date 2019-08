José Barrondo sella con éxito su paso por Lima 2019

En un trepidante cierre en la prueba de 20 kilómetros marcha, José Alejandro Barrondo elevó los brazos para celebrar la medalla de bronce durante el noveno día de los XVIII Juegos Panamericanos.

El atleta de 22 años y surgido de Alta Verapaz aportó la octava presea para la delegación guatemalteca, repartidas en un oro, tres platas y cuatro bronces.

Barrondo mantuvo un ritmo constante en el tramo principal de la competencia y a falta de dos kilómetros se enfiló al podio junto al brasileño Caio Oliveira de Sena y al ecuatoriano Brian Daniel Pintado, plata y oro respectivamente.

Cruzó la meta en 1:21:57 horas, mismo tiempo que Oliveira, mientras que Pintado detuvo el reloj en 1:21:51.

En el evento de 20 kilómetros, que tuvo lugar sobre la avenida José Larco y frentre al icónico Parque Kennedy, vieron acción 16 atletas, entre ellos el también guatemalteco José María Raymundo, descalificado.

Luego de 24 años de la medalla ganada por su entrenador, el nacional Julio Urias (bronce en la edición de Mar del Plata), José Alejandro inscribió su nombre en el libro de triunfos de la marcha guatemalteca que sumó el noveno podio continental.

Y para el deporte del atletismo fue la décimo quinta presea en Juegos Panamericanos, divididas en tres oros, cuatro platas y ocho bronces.

Justo en el séptimo aniversario de la medalla de plata de Erick Barrondo en los Juegos Olímpicos de Londres, el apellido Barrondo fue protagonista en un evento del Ciclo Olímpico.

Su primo Erick tomará la salida el próximo domingo en el último día de los Panamericanos, en la prueba de 50 kilómetros junto a su hermano Uriel.

A primera hora completó su participación Maritza Poncio, noveno lugar en 20 kilómetros, con registro de 1:36:49 horas.

José Alejandro volvió a sobresalir en el 2019, ya que en junio pasado consiguió la marca de acceso a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (tiempo de 1:19:55 horas en el Gran Premio Cantones en La Coruña, España).

Testimonios del medallista de bronce

“Estoy muy contento. El trabajo ha sido fuerte junto al entrenador Julio. Es una victoria de mucho esfuerzo, disciplina y compromiso con Guatemala”.

“Estuvo muy duro el recorrido. Antes de la competencia dije que lucharía hasta el final y no fue en vano el esfuerzo. Le dedico a mi familia y a dios por darme salud y fortaleza”.

“Ya no me daban las piernas y tuve temor de que me descalificaron. Fue un cierre increíble”.

Medallas de Guatemala en Lima 2019

Oro (1)

Charles Fernández, en la prueba individual del pentatlón moderno.

Plata (3)

Edgar Pineda Zeta, en la categoría de 67 kilogramos en el levantamiento de pesas.

Jorge Vega, en la prueba de salto al potro en la gimnasia artística.

Juan Ramón Schaeffer, en la prueba de skeet en el tiro con armas de caza.

Bronce (4)

Charles Fernández y Ximena Diéguez, en la prueba del relevo mixto del pentatlón moderno.

Nikté Sotomayor, en la modalidad individual del bádminton

Kevin Cordón, en la modalidad individual del bádminton

José Alejandro Barrondo, en la prueba de 20 kilómetros marcha

