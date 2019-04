Jonas Blue lanza video “What i like about you”

Después de un éxito de taquilla del 2018 liderado por múltiples singles globales y el lanzamiento del álbum debut ‘Blue’, el imparable productor / compositor británico Jonas Blue ha revelado el video oficial de su nuevo single “What I Like About You” con el emocionante artista pop danés. Theresa Rex, que se ha estado haciendo un nombre por sí misma después de haber protagonizado la exitosa pista de Martin Jensen ‘Solo Dance’.

Dirigido por Gil Green (Camila Cabello, Nicki Minaj, Jason Derulo), el video refleja los temas líricos del amor y la emoción tempranos. Con el impresionante telón de fondo de Miami, el video “Lo que me gusta de ti” rezuma buenos momentos y aventuras rebeldes, que sirven como la imagen perfecta para su nueva entrega de sonido electrónico estratosférico.

El último lanzamiento de Jonas también ha sido reelaborado por los talentos de la música dance M-22, Marvin Vogel, Owen Norton y Syn Cole.

Reconocido por su primer single en el Reino Unido, “First Time”, el dúo británico-alemán M-22 se unió al grupo por su remix destacado y inspirado en el verano de “What I Like About You”, seguido del campeón remixer Syn Cole, quien ha ofrecido reworks para los gustos de Clean Bandit, Katy Perry, P! nk, Take That y Ed Sheeran

Desde que irrumpió en la conciencia global con ‘Fast Car’, un cover del clásico de Tracey Chapman, Jonas ha acumulado más de 7 mil millones de transmisiones, 38 millones de ventas de singles, tiene 5 nominaciones a los premios BRIT a su nombre, 4 de los 5 mejores singles del Reino Unido y Ha sido certificado platino más de 120 veces en todo el mundo.

Mucho ha cambiado para el hombre que, hasta 2017, seguía haciendo música en el garaje de su padre, pero su unidad sigue siendo la misma. Ahora, con su propio sello, Blue Future, establecido para promover el nuevo talento que sigue descubriendo, y con un programa que lo lleva a todo el mundo durante todo el año, puede darse el lujo de sentarse y hacer un balance. Pero seguir adelante es de lo que siempre ha tratado Jonas Blue.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe