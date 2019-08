Jonas Blue: «I Wanna Dance»

El imparable productor y compositor británico Jonas Blue comienza su verano con el lanzamiento de su sencillo «I Wanna Dance», enfocado al club, ahora a través de Electronic Nature.

«I Wanna Dance», la primera canción que viene del sello Electronic Nature de Jonas, es una exploración de los gustos de club del productor del Reino Unido y una idea de lo que toca en sus sets de DJ. Hipnótica, movida y con un gancho vocal contagioso, «I Wanna Dance» es una onda oscura y profunda creada con la pista de baile en mente.

«El gancho de ‘I Wanna Dance’ en realidad vino a mí cuando estaba en la cama y justo en ese momento lúcido entre la conciencia y el sueño…», dice Jonas. «Salté de la cama y grabé una nota de voz del gancho vocal y entré al estudio al día siguiente completamente inspirado».

El sello Electronic Nature de Jonas es el hogar del próximo creador de éxitos de éxitos en el Reino Unido, con lanzamientos amigables con el club. Una vez establecido su programa de radio mensual y exitosos eventos en el Ministry of Sound, Electric Brixton, y Hï Ibiza de Londres, bajo la marca Electronic Nature, lanzar su propio sello es una progresión natural para el artista británico.

Jonas agrega: “El espíritu detrás del sello es abrazar y canalizar el lado del club que tengo y también, con el tiempo, me gustaría atraer nuevos talentos, como he hecho con vocalistas destacados. Me gustaría ayudar a nutrir a algunos de los nuevos productores de música electrónica y de house a través de lanzamientos en el sello».

«I Wanna Dance» se produce en medio de un verano típicamente agitado para Jonas, que está tocando una gran cantidad de fechas en Ibiza. Volverá a Ushuaia para las residencias BIG by David Guetta y Martin Garrix, Ushuaia Tomorrowland y F *** ME I FAMOUS en Hï Ibiza esta temporada. También está preparado para las apariciones en festivales de Europa y Asia, como Tomorrowland, Mysteryland, Lollapalooza Paris y el Festival Fuji Rock de Japón.

Preparado para convertirse en un elemento permanente en los clubes este verano, «I Wanna Dance» muestra la capacidad de Jonas para producir temas frescos y emocionantes, para las pistas de baile, junto a los grandes éxitos mundiales por los que es conocido, lo que demuestra que es realmente un artista multifacético.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe