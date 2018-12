Johnny Ventura será nombrado como Embajador Cultural del Instituto Latino de la Música

Johnny Ventura será nombrado como Embajador Cultural del Instituto Latino de la Música. El merenguero dominicano Johnny Ventura fue nombrado Embajador Cultural del Instituto Latino de Música (ILM) por llevar el merengue al más alto nivel de exposición en muchos países de los continentes americanos y europeos. Un comunicado de esa entidad señala que con este paso, “El Caballo Mayor” se suma a los demás maestros ya habituales en las más mediáticas academias como The Academy Awards (Premios Oscares) y The Recording Academy (Premios Grammy), que han sido anunciados con la misma distinción. El cantante, compositor y arreglista dominicano tiene en su haber más de 4,800 placas y reconocimientos otorgados por diferentes entidades públicas y privadas del mundo. Su discografía está compuesta por 105 producciones discográficas, siendo el artista dominicano más prolifero en ese sentido, y cuyas grabaciones han sido premiadas con 28 discos de oro, 2 de platino además un Grammy Latino en el 2004 y un Grammy a la Excelencia por su trayectoria en el 2006. En su país, ha ganado todos los premios que se otorgan a los artistas y forma parte de exclusivo grupo que han recibido El Soberano, que es el más alto galardón que otorga la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. También fue galardonado por la ACE de New Cork. Además fue condecorado por el congreso Dominicano, como el merenguero del Siglo, a principios de año 2000. Johnny Ventura recibirá físicamente la placa que lo honra como Embajador Cultural del ILM, en República Dominicana de la mano de Daniel Martín Subiaut (Presidente del ILM con sede en los Estados Unidos) en una fecha y lugar que serán anunciados próximamente.