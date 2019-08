JLo sube la temperatura en las redes mostrando tremendo cuerpazo a sus 50 años. En medio de su gira “Its my party tour” y continuar celebrando su medio siglo de vida, Jennifer López calienta las redes con una fotografía en bikini luciendo cuerpazo y dejando claro que «los 50 son los nuevos 30”. Luego de estremecer con un concierto a miles de personas en Tel Aviv en Israel, “La Diva del Bronx” viajó a Jerusalén a disfrutar de esa ciudad y claro que no podía dejar de zambullirse en las místicas playas del mar Mediterráneo. JLo demostró una vez más que luce mejor que nunca, acaparó todas las miradas luciendo un bikini estampado que dejó ver su vientre plano y marcado debido al intenso ejercicio que realiza. La cantante publicó esa imagen en su cuenta de Instagram que hasta el momento ha recabado más de 3 millones de me gusta y unos 26 mil comentaros, la mayoría de ellos son elogios a su figura. La superestrella está pasando unos días de vacaciones con su familia en la “Ciudad Santa”, así lo ha dejado ver ella y su prometido Alex Rodríguez que han compartido varias instantáneas de su recorrido por Jerusalén. Han visitado la basílica de Santo Sepulcro y han hecho la ruta de las estaciones de la Vía Dolorosa, incluso han acudido al Muro de las Lamentaciones. También se han divertido montando en camello y tomando en sol en las hermosas playas.