Jax Jones estrena su álbum debut «Snacks»

El DJ y productor dos veces nominado a los premios BRIT y Grammy, Jax Jones, debuta con su tan esperado álbum: Snacks. Desde el 2016 Jones se ha posicionado como uno de los artistas revolucionarios dentro de la industria musical, siendo parte de diversas producciones que van desde el género pop, el house y hasta el urbano. La gran trayectoria de Jax nos garantiza un álbum lleno de canciones únicas entre sí, pero siempre con el estilo que lo ha definido desde sus inicios.

El lanzamiento de Snacks, posiciona el estatus de Jax Jones en el panorama musical, Jax ha tenido grandes éxitos como “Instruction” con Demi Lovato & Stefflon Don, “Ring Ring” con Mabel and The Rich Kid “Play” con Years & Years, “All Day And Night” con Martin Solveig y Madison Beer, “One Touch” junto a Jess Glynne, “Harder” Con Bebe Rexha y “Jacques” junto con la gran sensación de electro-pop, Tove Lo. “You Don´t Know Me”, ya certificado doble platino y “Breathe” feat. Ina Worldsen, considerada la canción con mayor número de Shazams en el mundo dance, se encuentran revolucionando el mundo de la música. Snacks es el playlist ideal de fiesta para esta generación.

“Desde pequeño solía estudiar todo lo que mis héroes Timbaland o Neptune habían producido – soñaba que un día podría ser yo haciendo canciones. Nunca pensé que algún día lanzaría mi propio álbum como artista y que trabajaría de la mano de increíbles colaboradores. He pasado por todo tipo de altas y bajas a lo largo del camino, este álbum es el mayor logro. Y el que sea certificado plata desde el primer día, para un artista dance, es una locura.” – Jax Jones

Snacks engloba el estilo característico del cual Jax se ha vuelto sinónimo junto con sus sencillos anteriores, dando como resultado el tan característico título y estética del proyecto.

ESCUCHA AQUÍ “SNACKS”

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe