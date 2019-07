J Balvin y Bad Bunny Sorprenden a sus Fans con “OASIS”

Dos de los mejores y mas populares artistas en el mundo, J Balvin y Bad Bunny, deleitaron a los fans con el lanzamiento global sorpresa de su álbum, «OASIS». Este nuevo lanzamiento de ocho canciones (con participaciones especiales de Mr. Eazi y Marciano Cantero de Enanitos Verdes) llega junto al lanzamiento simultáneo del video del primer sencillo «Qué Pretendes».

A medida que el sonido distintivo de la música urbana ha ido creciendo en todo el mundo, un factor único ha sido el fuerte apoyo y las continuas colaboraciones creativas, en contraposición a la rivalidad musical, que se han desarrollado entre algunos de los principales artistas del género. Esto es especialmente evidente en el vínculo de casi hermandad que se ha formado entre estos dos artistas de costas caribeñas opuestas. El ‘Embajador Global del Reggaetón’ de Colombia y el ‘Líder de la Explosión de la Música Trap Latina’ de Puerto Rico, J Balvin y Bad Bunny, han estado a la vanguardia cuando se habla de promoción de la música latina logrando un éxito sin precedentes. Ahora, sus amigos cercanos José y Benito han unido sus fuerzas para «hacer historia con un flujo caribeño fresco» en un álbum único que lleva a los fans a un Oasis de música perfecto este verano.

«Oasis es un disco trascendental y refrescante; viene a tu rescate, a darte un alivio. Un oasis te suple lo que necesitas y te ayuda a encontrar lo que te falta espiritualmente; esto es lo que representa este álbum. Hemos estado trabajando en el durante mucho tiempo, y finalmente, encontramos su momento perfecto. Trabajar con J Balvin ha sido, sin duda, una experiencia sin igual, siempre lo he admirado y respetado mucho y hemos tenido una excelente vibra a lo largo de todo este proceso». – Bad Bunny

«Estoy orgulloso de decir, yo amo a Bad Bunny; siempre parece que estamos en la misma onda, ya que a él le gusta lo que a mí me gusta. También se trata de celebrar nuestra cultura, sin dejar de ser humilde. Trabajar de nuevo con Benito ha sido una de mis mayores alegrías musicales. Tengo la bendición de no sólo llamarlo mi hermano, sino que ahora soy socio en un álbum que incluso se ha convertido en un Oasis personal. He estado viajando por todo el mundo en los últimos meses, y cada vez que comienza a sentirse abrumador, he podido escuchar los temas que creamos, e instantáneamente me transporto ‘a casa’ a nuestro propio pequeño paraíso musical. Estoy muy contento de que haya llegado el momento en el que los fans puedan compartir con nosotros esta nueva vibra». – J Balvin

