Impacta transforma la discapacidad en belleza, por medio de fotografías

Panamá. Bold Beauty Project es una organización que se dedica a crear cambios en la Sociedad a través del arte conjugando la belleza y la discapacidad.

La exhibición fotográfica presenta a mujeres con diferentes discapacidades, quienes proyectan sus sueños e historias de vida a través del lente representando su propio ángulo de la belleza.

Este proyecto surge en Estados Unidos en el 2006, gracias a su Fundadora y Co-Directora, Shelly Baer, y hoy se presenta por primera vez en Panamá, primer país en replicar la iniciativa, con el lema: “Disability becomes beauty becomes art becomes change” (la discapacidad se convierte en belleza, se convierte en arte, se convierte en cambio), conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El proyecto busca crear conciencia sobre el ímpetu y fuerza de voluntad de las mujeres, enfocado en crear consciencia sobre cambiar la perspectiva de la belleza, explica Sabrina Naimark, Fundadora y Directora de Impacta, empresa de Responsabilidad Social, que lleva a cabo el proyecto en el país.

La exposición cuenta con la presencia de Eva Ritvo, Co-Fundadora de Bold Beauty Project y escritora del libro “Bekindr” y de las diez modelos, y diez fotógrafos que participaron en esta iniciativa, que busca también empoderar a las mujeres con discapacidad.

Naimark detalla que la idea del proyecto surge luego de una conversación con la fundadora y la co-fundadoras del proyecto, quienes la inspiraron a realizarlo en Panamá.

Las diez participantes de Bold Beauty Project, fueron contactadas por Naimark, con algunas de ellas tiene amistad desde hace años. Luego, la Directora de Impacta realizó la mancuerna modelo-fotógrafo según las personalidades de cada uno.

“A las modelos del proyecto se les brindó la oportunidad de escoger cómo ellas ven la belleza en base a sueños, metas, logros, retos, demás, para poder traducirla o transformarla en una fotografía”, dijo la Fundadora de Impacta.

De acuerdo con Naimark este proyecto ayudó mucho a las participantes a que por primera vez, no se pusieran límites en su vida y vivieran un sueño, que ha quedado plasmado en una foto en un recuerdo de por vida.

Cada una de las sesiones fue emocionante para las participantes y los fotógrafos, quienes donaron su talento para este proyecto, para algunos fue una experiencia nueva, pues no tenían experiencia fotografiando a personas con discapacidad.

“Este es un proyecto para tomar consciencia y abrir los ojos, la belleza no tiene ángulos ni perspectivas sino cada uno la puede visualizar a su manera”, dijo la Fundadora de Impacta.

Lista de modelos y sus fotógrafos

– Natalie Shabanov y la fotógrafa Liz Pinto

– Etty Faskha y el fotógrafo Javier Sucre

– Rosa Doens y la fotógrafa Natalie Sofer

– Rose lynn Jiménez y la fotógrafa Alegre Saporta

– Celine Eskenazi y la fotógrafa Lara Arosemena

– Sabrina Murillo y el fotógrafo Tete Olivella

– Keira De Gracia y la fotógrafa Isa de León

– Ronit Mezrahi y la fotógrafa Susana Aramburu

– Camila Sosa y la fotografía Michelle Galindo

– Valeria Porcell y la fotógrafa Rini Abadi

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe