Imagine Dragons será el encargado de apertura de la ceremonia de la final de La Liga de Campeones de la UEFA

UEFA y Pepsi® anunciaron que Imagine Dragons será el talento musical que actuará en vivo en la ceremonia de apertura de la Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2019 presentada por Pepsi. La banda de rock ganadora del premio Grammy conocida por grandes éxitos como “Radioactive” y “Thunder” se subirá al escenario minutos antes del puntapié inicial en el estadio Metropolitano en Madrid el sábado 1 de junio.

Imagine Dragons fue el grupo musical con mayor cantidad de transmisiones en Spotify en 2018 y cuenta con fanáticos en todo el mundo. Esta banda hará vibrar el estadio al ritmo del rock con su sonido y energía característicos, creará una atmósfera eléctrica y alborotará a los fanáticos antes del inicio del partido.

En su cuarto año, la ceremonia de apertura de la Final de la Liga de Campeones de la UEFA presentada por Pepsi fusiona los mundos de la música, el entretenimiento y el deporte con una presentación llena de energía a cargo de los artistas globales más grandes de la música. Tras la presentación de la sensación pop Dua Lipa que rompió con todos los records el año pasado, la muy esperada ceremonia de apertura de 2019 ofrecerá un nivel de producción nunca antes visto en una Final de la Liga de Campeones de la UEFA. Los fanáticos serán testigos de una presentación musical inmersiva y visualmente espectacular que contará con fabulosos fuegos artificiales y efectos especiales.

Dan Reynolds, el cantante de Imagine Dragons, dijo: “Nos sentimos muy honrados de tocar en la ceremonia de apertura de la Final de la Liga de Campeones de la UEFA con Pepsi para algunos de los fanáticos deportivos más apasionados del planeta. El de Madrid será un gran espectáculo”.

La final de este año se jugará en el estadio Metropolitano en Madrid el sábado 1 de junio y se transmitirá a más de 200 países y territorios de todo el mundo; la ceremonia de apertura de la Final de la Liga de Campeones de la UEFA presentada por Pepsi tendrá lugar 10 minutos antes de que comience el partido de fútbol europeo más importante a nivel de clubes.

“Como una marca con una legendaria historia tanto en la música como en el fútbol, no hay nada más grande o mejor para Pepsi que la ceremonia de apertura de la Final de la Liga de Campeones de la UEFA. La alianza con la UEFA para llevar el entretenimiento en vivo a la final es una manera épica de darlo todo por las pasiones que a nosotros, y a nuestros fanáticos, nos encantan”, comentó Natalia Filippociants, Vicepresidenta de Marketing, Bebidas Global, PepsiCo. “Todos los años hemos elevado el nivel de la presentación y la energía en el estadio minutos antes del puntapié inicial. Y poder subir al escenario a Imagine Dragons, la banda de rock del momento, con nosotros para lo que de seguro será una electrizante final, es una verdadera celebración de hasta dónde llegó esta alianza, y hacia dónde se dirige”.

Guy-Laurent Epstein, director de Marketing de eventos de la UEFA SA, comentó: “Estamos muy entusiasmados por colaborar con Pepsi en la ceremonia de apertura de la Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2019. Por cuarto año consecutivo, la ceremonia de apertura reunirá a la música, el entretenimiento y el deporte en una experiencia épica para los fanáticos, y Pepsi es el aliado perfecto para ayudarnos a hacerlo. La presentación de Dua Lipa el año pasado fue un gran éxito, además, rompió el récord como el contenido más visualizado en nuestras redes sociales. Sabemos que Imagine Dragons va a entusiasmar a nuestros fanáticos durante su presentación en la ceremonia de apertura con un espectáculo de rock que los fanáticos del fútbol no olvidarán jamás”.

Junto con el patrocinio continuo de la marca de la Liga de Campeones de la UEFA, Pepsi lanzó su plataforma y lema internacional FOR THE LOVE OF IT™ a principios de este año, con una campaña global que protagonizan Leo Messi y Mohamed Salah, en la que traen a la vida el amor por el fútbol de la marca y muestran hasta dónde llegarán las personas por el delicioso sabor de Pepsi.

Además, Pepsi recibirá a fanáticos en el Champions Festival de la UEFA en Madrid, lo que ayudará a estimular la pasión antes del partido. El festival está abierto para todo el público y ofrecerá diversas presentaciones musicales durante cuatro días; las actuaciones principales estarán a cargo del popular número de música dance electrónica de Dimitri Vegas & Like Mike, el viernes 31 de mayo, y Now United, el grupo internacional de pop detrás de la nueva canción publicitaria de Pepsi, el sábado 1 de junio.

