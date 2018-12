ICT rotula 100 playas para prevenir a bañistas de las corrientes de resaca

Costa Rica. 100 playas seleccionadas por su alta atracción de visitantes nacionales y extranjeros y por su índice de riesgo, contarán con nuevas señales preventivas que indican la presencia de corrientes de resaca. La rotulación se completará el próximo domingo 15 de diciembre, coincidiendo con el inicio de la temporada alta 2018-2019.

La iniciativa incluye señalización nueva y también la sustitución de rótulos en mal estado debido a la erosión y al paso del tiempo en playas del Pacífico Norte, Medio y Sur, así como del Caribe.

Esta acción preventiva se realiza en el marco de un Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Cruz Roja Costarricense cuyo objetivo es precisamente mejorar las condiciones de seguridad en playas con gran afluencia turística. La Cruz Roja aporta voluntarios y guardavidas durante la temporada alta en las playas identificadas con mayor potencial de riesgo. Como parte de este convenio, cuya prórroga se firmó el mes pasado, el ICT aportará ¢60 millones anuales entre 2018 y el año 2020.

Victor Ramírez, Jefe de Servicio al Turista del ICT, manifestó que en rotulación se invirtieron ¢20 millones y es consecuente con el enfoque sostenible del turismo. Visualmente, el material reciclado se integra con su entorno.

“La señalización preventiva en playas forma parte de una estrategia de seguridad turística para alertar sobre las corrientes de retorno o resaca. También se cuentan con desplegables impresos y digitales que están disponibles para los empresarios y turistas, capacitaciones al sector turístico, así como un vídeo con recomendaciones que se proyecta en las pantallas de los Aeropuertos Juan Santamaría en Alajuela y Daniel Oduber Quirós en Liberia”, detalló Ramírez. Entre un 70 y un 80 por ciento de los turistas que visita Costa Rica realiza actividades de sol y playa.

Evite las corrientes de retorno o resaca

Una corriente de resaca es una corriente fuerte de agua que fluye desde la costa hacia mar abierto.

La lista de playas con este tipo de corrientes incluye sitios de alta visitación turística como Jacó, Manuel Antonio, Costa Ballena y Esterillos Oeste en el Pacífico, y Cahuita y Playa Bonita en Limón.

El ICT hace un llamado a los bañistas a respetar los consejos de prevención.

“Si no sabe nadar no deje que el agua supere la altura de su rodilla. Si sabe nadar, siempre sea precavido y esté atento a las condiciones del mar, pregunte a los locales sobre el tipo de playa, verifique la presencia de guardavidas, pero ante todo no ingrese al mar luego de dos horas de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas”, puntualizó el jefe de Servicio al Turista del ICT.

En el sitio web oficial www.visitcostarica.com se encuentra el desplegable digital “Consejos de Seguridad para los Bañistas”.

Fuente. ICT