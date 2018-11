Iberia crece mÃ¡s de un 80% en El Salvador

Iberia crece más de un 80% en El Salvador

Iberia refuerza su presencia en Centroamérica e incrementará más de un 80% su oferta en la ruta San Salvador-Madrid-Guatemala-San Salvador. La aerolínea española ha programado vuelos diarios en esta ruta, lo que supone incrementar su oferta de 120.000 asientos anuales a cerca de 220.000, más de un 80%.

Iberia es la aerolínea líder entre Centroamérica y Europa y ofrece vuelos diarios y directos desde Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, además de las mejores conexiones con San Pedro Sula -Honduras- y Managua –Nicaragua-.

Buena conectividad con Europa y España

Los horarios de los vuelos de Iberia de El Salvador a Madrid permiten conectar con, prácticamente, cualquiera de los 33 destinos de la compañía en España y los otros 63 que Iberia ofrece en el resto de Europa.

Nº vuelo IB6342

Frecuencia Diario

Salida San Salvador 21:05

Llegada Madrid 14:25 del día siguiente

Nº vuelo B6341

Frecuencia Diario

Salida Madrid 12:10

Llegada San Salvador 19:10

Apuesta por las PYMES

Además, Iberia ha lanzado en El Salvador su programa On Business, que permite a las PYMES en sus viajes a Europa obtener descuentos directos en sus billetes, puntos On Business canjeables por upgradings y otros billetes y, además, Avios en la cuenta personal Iberia Plus del titular del billete.

On Business es un programa hecho a medida de las PYMES pues, para beneficiarse de sus ventajas, no es necesario un presupuesto mínimo en viajes y, además, permite un exhaustivo control de los gastos y facilita cualquier gestión, ya que puede realizarse cómodamente online, en cualquier sitio y momento.

Y para todos sus clientes, coincidiendo con este incremento de frecuencias, en www.iberia.com/sv pueden encontrarse tarifas para volar entre San salvador y Madrid desde 778 dólares ida y vuelta, precio final.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe