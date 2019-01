Hugo Martínez y Karina Sosa cuestionan las caravanas migrantes: Hay alguien que organiza y se debe investigar

El Salvador. La candidata a la vicepresidencia, Karina Sosa, valoró que esta situación tiene un trasfondo, pues aseguró no es común que dos personas de diferentes departamentos se pongan de acuerdo de un día para otro, esto luego de la quinta caravana migrante salió de la plaza Salvador del Mundo con destino a los Estados Unidos el miércoles.

La fórmula presidencial del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa, cuestionaron el origen de las caravanas migrantes salvadoreñas ya que, dijeron, hay personas atrás de las mismas que se encargan del tema de la organización. La Policía Nacional Civil (PNC) informó en ocasiones anteriores que había coyotes entre las personas que salían del país.

“Yo me pregunto como es que una persona de La Unión puede coincidir con una de Santa Ana, Soyapango, San Marcos, en que mañana van a salir de carácter irregular hacia Estados Unidos. Me pregunto ¿Cómo lo hacen?. Eso no es así nomás, por lógica sencilla aquí hay algo atrás y eso me llama la atención y me preocupa.”, dijo en el programa de entrevistas República SV.

Sosa dijo que tiene claro que la necesidades que pueda estar pasando una persona podría promover la migración del país, pero destacó la “coincidencia” que existe en este tipo de casos de personas de diferentes lugares del país. Por lo que las autoridades respectivas deberían de investigar sobre el tema.

“Hay alguien que articula definitivamente, debemos hacer investigaciones, por las instancias que correspondan, hay que ver si es un coyote, si es una organización, si es una persona. Eso le corresponde a las autoridades, la responsabilidad nuestra en identificar las causas de la migración”, dijo la efemelenista.

El aspirante presidencial, Hugo Martínez, coincidió con el planteamiento y agregó que si bien es cierto las causas estructurales de la migración son varias y muchas de las personas que van ahí lo hacen buscando más oportunidades, pero una persona les motivó a dejar todo atrás y partir en un viaje peligroso.

“Es cierto que las personas hacen ese incurso porque las motivan, porque un coyote les dice que será más fácil ir de esa manera y te espero en el norte de México“, añadió excanciller de la República.

Luego de el primer grupo de caravanas migrantes que partieron de varios países de Centroamérica buscando los Estados Unidos el año pasado, el presidente de ese país, Donald Trump arreció con los planes de construir un muro, razón por la cual el gobierno estadounidense sigue si aprobar un presupuesto.

Fuente: elsalvadortimes.