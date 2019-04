Honduras intentó capturar a Thelma Aldana sin orden judicial, denuncia su equipo de campaña

Guatemala. Thelma Aldana estuvo retenida en Honduras durante dos horas y media sin argumento alguno, con la intención de detenerla y enviarla a Guatemala, donde tiene una orden de captura vigente, denunció su equipo de campaña.

Afuera de la contienda electoral y con una orden de arresto por la contratación del abogado Gustavo Bonilla en el MP en 2014 y 2015, quien no habría cumplido con el contrato, Aldana continúa refugiada en El Salvador. El motivo del viaje este 11 de abril a Honduras era conocer proyectos de inversión con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que serán incluidos en el plan de gobierno del Movimiento Semilla.

Aldana había ingresado en vuelo privado al aeropuerto Toncontín, Tegucigalpa, a las 11.05 horas. A partir de ese momento, según su equipo de trabajo, comenzaron a ocurrir situaciones extrañas.

José Carlos Marroquín, quien es del equipo de campaña y acompañaba a Aldana, dijo que al llegar a Migración ella fue apartada y oficiales la llevaron a una oficina, donde empezaron a ver movimientos extraños de los agentes de la Policía Nacional, que se tapaban los apellidos de los uniformes.

“Nos tomaron fotografías y la retuvieron en contra de su voluntad por más de dos horas en esa oficina, donde no le daban la opción de hacer llamadas. Al no haber una orden de captura internacional, -las autoridades- estaban haciendo una detención ilegal y ya que ella tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) íbamos a proceder a notificar que el Gobierno de Honduras se había prestado para intimidarla. Mejor decidimos retirarnos, por lo que la obligaron a firmar un documento en el que ella se regresaba por su voluntad ya que no había una orden de captura en su contra”, señaló Marroquín.

Marroquín indicó fue un momento incómodo. “Nos quedó claro que había un aliado más del Pacto de Corruptos”, dijo en referencia al presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Para Marroquín, Hernández se alió al gobernante guatemalteco Jimmy Morales y a otros actores, como Consuelo Porras, fiscal general; la Contraloría, que dictaminó que el finiquito ya no tiene validez, lo que dio pauta al Tribunal Supremo Electoral para revocar la inscripción como candidata presidencial, y el juez Décimo, Víctor Cruz, que firmó la orden de captura.

“Están dispuestos a cualquier cosa para ganarse el trofeo que les haga sentir que han ganado la batalla”, dijo.

Marroquín reclamó que Honduras estaba viendo hasta dónde podía llegar para capturar a Aldana sin contar con una orden.

“Uno de los grupos que más intimidación ejerció llegó al extremo de decirnos que pasáramos adelante, que nos garantizaban la seguridad en Honduras, y fue cuando dijimos que no, y mejor nos regresamos, ya que pensamos en la ley fuga”, dijo el integrante de campaña.

Según Marroquín, el hecho de que los hondureños no pudieron cometer un abuso demuestra que no hay orden de captura internacional contra la ex fiscal general.

Aldana pudo ingresar a San Salvador sin problemas.

“Estamos con la incomodidad de lo sucedido. Este tipo de gente se tiene que aliar para ver cómo detiene a Thelma Aldana. Eso es porque algo buenos estamos haciendo. El miedo que nos quieren hacer sentir no les está dando ningún resultado, y seguiremos trabajando en este proyecto”, señaló Marroquín.

Honduras da su versión

En un comunicado la Policía Nacional de Honduras desmintió la versión de que no se le permitió a Aldana el ingreso a ese país.

Según la información oficial, Aldana decidió regresar a San Salvador previo al control migratorio y se le ofrecieron las medidas de seguridad que ameritan estos casos, lo cual contrasta con lo dicho por Marroquín.

“Aclaramos que no existe ninguna restricción para su tránsito por Honduras, por lo que no se le aplicó ningún procedimiento policial durante su estadía en la terminal aérea”, agrega.

Fuente: Prensa Libre.