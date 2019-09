HMD Global fortalece su portafolio de teléfonos Nokia

HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, fortalece su presencia en el mercado centroamericano con Nokia 5.1 Plus, Nokia 2.2 y Nokia 1 Plus, todos impulsados por tecnología Mediatek.

“Trabajamos de la mano de MediaTek para traer a Centroamérica la calidad, confiabilidad y el diseño que ya conocen y esperarían de un teléfono Nokia. En HMD Global pensamos que todos los usuarios merecen contar con lo mejor en materia de innovación sin importar su presupuesto, por esto nos esforzamos en incorporar tecnologías como inteligencia artificial, el botón de Asistente de Google, e imágenes de la más alta calidad, todo enmarcado dentro de una política de actualizaciones única en la industria”, comentó Jorge González, gerente regional de ventas en HMD Global para Américas.

“La apuesta de HMD Global por ampliar su portafolio de smartphones Nokia con tecnología MediaTek en definitiva es un paso muy acertado. Sabemos el potencial que tienen nuestros chipsets y estamos seguros de las grandes ventajas a nivel tecnología que éstos ofrecen a los usuarios. Nos complace ver cómo más fabricantes de dispositivos móviles confían en MediaTek para ser los aliados perfectos en el desarrollo de tecnologías de punta,” añadió Amikam Yalovetzky, Gerente de ventas Senior para MediaTek Latinoamérica.

Nokia 5.1 Plus, rendimiento de teléfono flagship al alcance de todos

El Nokia 5.1 Plus es ideal para los usuarios que disfrutan de jugar en su smartphone, por excelente rendimiento en juegos y funciones de Inteligencia Artificial avanzadas para captura de imagen, todo impulsado por el chipset P60 de MediaTek, el primer chipset de la compañía con una unidad multi-núcleo de procesamiento IA (APU móvil) y la tecnología NeuroPilot IA de MediaTek.

El Nokia 5.1 Plus incorpora funciones como el procesamiento Edge AI, que ayuda al teléfono a aprender y actuar instintivamente con la detección de rostros de aprendizaje profundo y la mejora de fotos en tiempo real.

El chipset P60 fortalece al Nokia 5.1 Plus con funciones de Inteligencia Artificial gracias a sus Unidades de Procesamiento de IA y la tecnología NeuroPilot de MediaTek. Su arquitectura de cómputo IA trabaja a lo largo del CPU, GPU dentro del SoC, para maximizar el desempeño y la eficiencia en el uso de la energía. Con el doble de eficiencia energética de una solución GPU, el multi-núcleo de MediaTek Helio P60 proporciona una eficiencia en el manejo de la energía a un nivel superior, así como un rendimiento de primer nivel de 280GMAC/s.

Con CorePilot™, el P60 ofrece la potencia precisa para mantener al dispositivo funcionando eficientemente y fresco, pero rápido y confiable, para juegos pesados, video o aplicaciones multitarea. Con cuatro grandes procesadores Arm Cortex-A73 entre su CPU de ocho núcleos, este chip tiene un poderoso golpe para satisfacer todas sus demandas de procesamiento.

El Nokia 5.1 Plus cuenta con una cámara principal de 13 MP y una cámara frontal de 8MP. Su tecnología de cámara te permite capturar tomas que parecen de estudio fotográfico. Gracias a la detección de profundidad, brinda la opción de seleccionar desenfoque ‘bokeh’, así como incorporar iluminación de retrato. El doble sensor trasero de 13MP / 5MP con estabilización electrónica ayuda a grabar videos nítidos y constantes.

La increíble tecnología de cámara del P60 integra aprendizaje profundo para detección de rostros (DL-FD, por sus siglas en inglés deep-learning facial detection), optimización de rostro en tiempo real, nuevas superposiciones en tiempo real, identificación de objetos y de escenas, aceleración AR/MR, mejoras a la fotografía o vistas previas del video en tiempo real, y mucho más.

Nokia 2.2, el asistente de Google a sólo un botón de distancia

El Nokia 2.2 cuenta con botón dedicado para el Asistente de Google, pantalla de 5.7 pulgadas, e incorpora inteligencia artificial para tomar imágenes increíbles. Llega con Android 9 Pie y está listo para Android 10. Su procesador MediaTek A22 de cuatro núcleos está diseñado para un uso óptimo de la batería, por lo que la carga del teléfono dura hasta un día entero.

Nokia 1 Plus, experiencias excepcionales a un precio accesible

El Nokia 1 Plus ofrece imágenes de alta calidad y una gran pantalla de 5.45 pulgadas en un diseño atractivo con una textura única en la parte posterior para una apariencia sofisticada y de vanguardia. Gracias al poder de su chipset Mediatek MT6739 de cuatro núcleos, el usuario podrá disfrutar de todas sus aplicaciones y juegos favoritos, incluidas las últimas funciones de Android Go Edition, como Google Assistant Go y YouTube Go, con la que podrán descargar contenido para verlo sin conexión más tarde, ahorrando de esta manera consumo de datos.

Cada Vez Mejores

Nokia 2.2 y Nokia 5.1 Plus son parte de la familia Android One, lo que significa que ofrecen las más recientes innovaciones de Android y las mejores experiencias de software. Los teléfonos inteligentes Nokia con Android One tienen gran espacio de almacenamiento y larga duración de batería desde el primer momento. Además, vienen con tres años de parches de seguridad mensuales y dos actualizaciones de Sistema Operativo.

Por su parte, Nokia 1 Plus viene con Android Pie Edición Go, optimizado para ofrecer una experiencia fluida y receptiva que mejora con el tiempo. Las aplicaciones de Android Edición Go están diseñadas para ejecutarse más rápido y consumir menos datos.

Nokis 5.1 Plus, Nokia 2.2 y Nokia 1 Plus son parte del portafolio de teléfonos Nokia con tecnología MediaTek ya existentes en Costa Rica, en el cual hay una opción ideal para cada tipo de usuario, en diferentes puntos de precio. “Buscamos cambiar el paradigma de consumo de la industria: no estamos enfocados sólo en las especificaciones técnicas, sino en la experiencia a lo largo del ciclo de vida de un dispositivo, una experiencia que, en el caso de los smartphones Nokia, es cada vez mejor. Tenemos el compromiso de mantener actualizados nuestros equipos con las últimas innovaciones de Google en todo nuestro portafolio, sin importar el nivel de precio, y Nokia 5.1 Plus, Nokia 2.2 y Nokia 1 Plus no son la excepción”, concluyó González.

