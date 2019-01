Hijo de José José dice que su padre está secuestrado

Hijo de José José dice que su padre está secuestrado. José José, el famoso cantante mexicano, nuevamente pasa por un duro momento en su vida según su hijo, debido a que el heredero del intérprete denunció que el artista está secuestrado desde hace 4 meses por su hija Sarita, a quien también acusó de querer asesinar a su progenitor al llevárselo a Estados Unidos, pese a las restricciones médicas. Se trata de José Joel, el hijo del cantante, quien aseguró a los medios que su padre está secuestrado desde hace 4 meses en Miami, Estados Unidos, por ello acuso directamente a su hermana menor Sarita Sosa Salazar, ya que desde hace tiempo no existe una imagen que compruebe que el intérprete esté bien. “La situación con mi papá es lo que ya va para 4 meses, de tener un aislamiento, de tener un secuestro, porque no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de Sarita, mi hermana”, comentó Jose Joel en una entrevista con el programa de farándula de la cadena TV Azteca “Ventaneando”. “No sabemos nada de él. Estamos viendo la manera de poder resolver y llegar con él. No hubo un ‘Feliz Navidad’, ni un ‘Feliz Año Nuevo’”, lamentó el heredero del ‘Príncipe de la canción’. Por su parte, su hermana Marisol recientemente dio a luz a su hijo (Nieto de José José), pero revelaron que ni ese fue un motivo para que el cantante se ponga en contacto con sus hijos en México.