Hard Rock Hotel Los Cabos abre sus puertas

Un gran espacio para grandes ideas es Hard Rock Hotel Los Cabos, ubicado en México, específicamente en la zona de Baja California, sorprende con sus espaciosas habitaciones y diversas áreas de diversión y abre un nuevo polo de turismo.

México. Para los turistas nacionales que deseen conocer nuevos destinos en temporada baja, se acaba de inaugurar una nueva alternativa en la zona de Los Cabos, Baja California, México. El nuevo Hard Rock Hotel Los Cabos. Éste destaca por sus 639 habitaciones con vista al mar, ideales para viajeros modernos y sus diversas necesidades con una propuesta diferente para todas las edades proporcionando un servicio único, instalaciones de lujo, divertimento todo incluido con un panorama totalmente exótico.

Entre la variedad en las habitaciones del hotel está “Sleep like a Rock”, donde el huesped podrá relajarse sobre sábanas de 300 hilos de algodón egipcio; por otro lado, dentro de las instalaciones, está el Rock Spa con 27 cabinas, un Rock Shop que ofrece los souvenirs favoritos de Hard Rock Hotel. Para los amantes del deporte está Body Rock Fitness Center donde encuentra equipamiento deportivo de última tecnología. Hay un POSH Beauty Salón and Boutique, para los huéspedes que necesiten un toque de belleza. Y para quien desee disfrutar del buen arte está el teatro See de Show y un espacio de recuerdos Memorabilia, una selección de objetos valiosos de la música y dos campos de golf que tienen como particularidad ser diseñados por el connotado golfista, Tiger Woods.

La zona de entretenimiento el hotel consta de 3 bares de piscina y parrilla, 3 lounge – Sun Bar, Moon Lounge y Club Heaven. Además, Hard Rock Hotel Los Cabos cuenta 5.200 m2 de espacio para reuniones y eventos, zonas dedicadas a realización de bodas, instalaciones audiovisuales.

Para más información, visite http://www.aichotelgroup.com

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe