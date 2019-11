Guatemala formaliza su relación comercial con el Reino Unido

Guatemala. Ante la noticia de la aprobación del Acuerdo 11-2019 sobre la Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte y Centro América, los productores y exportadores reunidos en AGEXPORT se sienten muy complacidos de que Guatemala y la región conservarán las oportunidades económicas en el mercado británico derivado a que representará más inversión extranjera y preferencias arancelarias.

Felicitaciones al Congreso por permitirnos seguir exportando a el Reino Unido con reglas bien definidas, independiente de lo que decidan con Unión Europea. Fueron dos años de trabajo con el esfuerzo de muchas personas. Sinceras gracias al trabajo decidido del Ministerio de Economía, al Cencit en particular, como órgano articulador del sector privado para las negociaciones comerciales, a la Embajada Británica, profesionales, medios de comunicación, a la Junta Directiva del Congreso, Jefes de Bloque y a los 82 diputados que apoyaron la aprobación de esta herramienta que asegura un buen acceso de los productos guatemaltecos a Inglaterra. Por supuesto también a los productores y exportadores que acompañaron el proceso porque no sólo vieron las oportunidades, sino que no perdieron la fe de que iba a ser posible. Declaró la Directora de Relaciones Institucionales de AGEXPORT, Fanny D. Estrada.

Actualmente, Guatemala exporta hacia el mercado británico productos de alta calidad y valor agregado como el aguacate, limón, arveja china, café, moras, banano, ejotes vegetales no tradicionales.

Esta buena noticia permitirá que Guatemala tenga la oportunidad de continuar siendo un proveedor por excelencia para este país europeo, ya que durante el 2018 se generaron más de US$ 77 millones por exportaciones guatemaltecas hacia el Reino Unido, Puntualizó el Director General de AGEXPORT, Amador Carballido.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe