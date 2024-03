Family Summer Fest a beneficio de Fundación Infantil Ronald McDonald

Guatemala. Family Summer Fest es un evento familiar “ALL YOU CAN EAT” en apoyo a la Fundación Infantil Ronald McDonald. Por tercer año consecutivo, 16 equipos se enfrentarán en una emocionante competencia parrillera por el Primer Lugar. Este año, se tendrá el honor de recibir como invitado especial desde Chile al Profesor Klocker y su amigo Mr. Guagyu, quienes ofrecerán una clase en vivo y formarán parte del jurado.

Prepárate para disfrutar de un ALL YOU CAN EAT de delicioso tomahawk de res, tri tip de res, costilla de cerdo, lomo de cerdo, carnitas de pollo y alitas. Además; habrá entretenimiento al aire libre con música en vivo a cargo de Miseria Cumbia Band y Klave Latina. También habrá un espectáculo de motocross fresstyle y divertidas actividades para niños.

El evento se llevará a cabo el sábado 16 de marzo en Futeca Cayalá, de 11am a 6pm. Las entradas para unirse a este evento familiar pueden adquirirse en www.tikkilife.com a un costo de Q210 adulto y Q90 niños de 1 a 6 años. Podrás obtener 20% de descuento al pagar con tarjetas BI.

Fundación Infantil Ronald McDonald cuenta con diferentes programas que ha beneficiado a más de 29,000 familias guatemaltecas. Su principal programa es la Casa Ronald McDonald las cuales son “Un Hogar Lejos Del Hogar” en donde hospedan a familias que viajan del interior del país con un hijo enfermo para recibir tratamiento médico en la capital. Se les ofrece hospedaje a pocos pasos de los Hospitales y las diferentes unidades médicas, 3 tiempos de comida, lavandería y áreas de descanso.

Fuente. Fundación Infantil Ronald McDonald