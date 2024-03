Amcham Guatemala elige Junta Directiva para el período 2024

Guatemala. La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham Guatemala) realizó la Asamblea General, en la cual eligieron a Rodolfo Sáenz de United Air Lines, Inc. como el nuevo Presidente de la Junta Directiva, quien liderará los esfuerzos de nuestra comunidad empresarial para el período 2024.

Por su compromiso, gestión y logros alcanzados con visión, Waleska Sterkel de Ortiz continuará desempeñándose como Directora Ejecutiva para seguir apoyando a los socios en su desarrollo empresarial. Como Primer Vicepresidente, Luis Fernando Samayoa, de BAC Credomatic, y Segundo Vicepresidente, Erick Rolando Sosa, de Microsoft de Guatemala.

Mientras que los Secretarios del período 2024 son: Salvador Leiva de Pan- American Life Insurance y Estuardo Biguria de Blue Medical. Así como, Marcelo Bobadilla de Wise2Win / BC Soluciones Globales y Alejandro López de McDonald’s Guatemala fueron elegidos como Primer y Segundo Tesorero, respectivamente.

Los vocales que estarán a cargo son: Rodrigo Gavarrete Peláez de Cervecería Centro Americana S.A.; Jorge Fernando Gómez Corzo de Combex-Im; Julio Alvarez González de Citi Bank; Alfonso Videche de Colgate; Daniel Salazar Cuerda de Subsidaria de Pepsico Inc. New York; Carmen Maria Sánchez Bolaños de Visa; Santiago Machado Angel de Chevron Guatemala Inc.; John Jairo Gallego García de Kellogg’s; Maria Nelly Rivas Blanco de Empacadora Perry; y Juan Pablo Carrasco de Central Law (Past President). Además, Kennia Somerville de U.S. Embassy como Vocal Ex-oficio.

Agradecemos a todos los socios que participaron en esta Asamblea General para elegir a los integrantes de la Junta Directiva para el período 2024. Su apoyo es fundamental para fortalecer nuestra comunidad empresarial con el fin de promover el crecimiento económico sostenible en Guatemala.

Bajo el liderazgo de la nueva Junta Directiva, AmCham Guatemala alcanzará grandes logros y seguirá impulsando la generación de inversión y empleos, pilares fundamentales para la construcción de un país próspero.

Fuente. Amcham