XNITER, la nueva tarjeta cripto de INBESTGO que ofrece beneficios a los jóvenes interesados en salir de lo tradicional

RARE UNIVERSE tiene una nueva opción que le da la oportunidad a los jóvenes de empezar a invertir en cripto y salir de lo tradicional.

Guatemala. En INBESTGO, los usuarios pueden adquirir beneficios con productos únicos en las finanzas digitales y tradicionales. Esta ocasión no es la excepción ya que INBESTGO, con el respaldo de Mastercard, presenta un portafolio de tarjetas donde los usuarios pueden adquirir el producto que más se adecúe a ellos según sus finanzas a través de su nueva unidad de negocio llamada RARE UNIVERSE.

Dentro de este portafolio ya se encuentra la tarjeta metálica TO THE MOON y como su lanzamiento más nuevo están las tarjetas XNITER y XNITER +, las cuales están dirigidas a un público joven que busca obtener beneficios adicionales recorriendo un universo de oportunidades exclusivas en el mundo de las finanzas digitales. Estas tienen un NFT (token no fungible) original que representa su novedad en el mundo cripto, además de vivir la evolución de lo tradicional a lo digital, con esto los usuarios podrán encontrar su mejor opción en el mundo financiero de las criptomonedas.

“Para nosotros, es importante ofrecer productos innovadores que se adecuen a cada persona que sea parte de INBESTGO, por lo que buscamos que nuestros usuarios gocen de prácticas financieras acorde a su presupuesto y que puedan ir escalando conforme a las ganancias de sus inversiones, XNITER Y XNITER+ se crea con la idea de que los jóvenes empiecen a experimentar la evolución del mundo financiero tradicional”, afirmó David Aw, CEO de INBESTGO.

Al adquirir la tarjeta XNITER +, (Xniter plus) los usuarios adquieren beneficios como el 1.5% de cashback en todos* los consumos para que cada compra que realicen sea una inversión, además como un beneficio cripto se paga únicamente Q10 al acreditar fondos en ABRA con un monto hasta de Q5.000 al mes, además de disfrutar de experiencias locales, precios especiales y descuentos en establecimientos asociados, todo esto por tan solo $50 USD de membresía anual.

Asimismo, al optar por una tarjeta XNITER, los usuarios también tienen acceso al 1.5% de cashback en todos* sus consumos con su tarjeta prepago. El costo de emisión de esta tarjeta es de $6 USD y tiene un diseño único elaborado con una gama de colores vibrantes multicolor, que en la parte frontal tiene impreso el logo de un bitcoin para diferenciarse de las tarjetas tradicionales.

Para obtener cualquiera de las tarjetas XNITER se debe completar el siguiente formulario: https://forms.gle/NyKPSpgca3kiXwbY7

O bien, contactar directamente a INBESTGO para más información, a través de su página web: https://inbestgo.com/rareuniverse/, así como sus redes sociales oficiales: Facebook https://www.facebook.com/inbestgo e Instagram https://www.instagram.com/inbestgo/

Fuente. INBESTGO