The Leadership Mindset llega a Centroamérica para impulsar la transformación organizacional

Costa Rica. The Leadership Mindset, consultora regional boutique especializada en liderazgo y transformación organizacional, inició operaciones para atender de manera directa y personalizada al mercado de Centroamérica y México. La firma de consultoría se presenta como una alternativa innovadora y disruptiva para acompañar a las organizaciones en sus desafíos actuales y futuros, potenciando el talento humano y el liderazgo como motores del cambio.

The Leadership Mindset llega a la región con el respaldo y la experiencia de su fundador y director, el Dr. Sergio Meller, quien posee más de 30 años de trayectoria en consultoría en desarrollo organizacional y ha trabajado con más de 50 compañías multinacionales del Fortune 500 en más de 20 países, incluyendo nombres reconocidos como Unilever, Pepsico, Coca-Cola, Citi, BBVA, Merck, GlaxoSmithKline, Monsanto, Bac Credomatic y Kimberly-Clark. Cuenta además con un equipo de profesionales senior de distintas disciplinas, culturas, profesiones y experiencias de vida.

Durante su participación en el Congreso de Talento Humano organizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica, Meller se refirió a las condiciones necesarias para la exploración, la innovación, la colaboración y el éxito empresarial. “En el mundo actual, globalizado, impredecible y con un ritmo de crecimiento exponencial, los viejos modelos han quedado rezagados, para dar paso a un liderazgo emergente, que exige un cambio de la mentalidad que permita estar siempre un paso adelante”, expuso.

En un entorno marcado por la globalización y la digitalización, las empresas enfrentan desafíos como lo son el atraer y el retener talento, adaptarse a los nuevos modelos de negocio y superar la resistencia al cambio. La consultora reconoce que muchos procesos de transformación digital se quedan en la superficie debido a la falta de importancia que se le da al factor cultural y a la mentalidad de liderazgo. La misión de The Leadership Mindset es ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos estratégicos, desarrollar el talento de sus líderes, y prepararse para los cambios, transformando el mindset individual y colectivo.

«Procuramos generar entornos que alienten a las personas a explorar, innovar y consolidar nuevas y más efectivas formas de hacer las cosas», señaló Meller.

El abanico de servicios de The Leadership Mindset abarca programas de liderazgo, fortalecimiento de equipos ejecutivos, gestión de procesos de cambio, transformación cultural y salud organizacional, siendo su principal diferenciador una estrategia basada en tres pilares: Just in Time, Just for You y Just Enough. El primer pilar implica brindar entrenamiento y acompañamiento oportuno adaptado a los tiempos del cliente. Just for You consiste en diseñar intervenciones personalizadas según las necesidades y aspiraciones del cliente. Y Just Enough se refiere a la implementación de estrategias específicas y sincronizadas sobre puntos clave del sistema organizacional que permiten acelerar los procesos de transformación cultural.

Con un enfoque disruptivo, The Leadership Mindset se propone desafiar los sistemas organizacionales para impulsar el crecimiento y el éxito de las organizaciones en México y Centroamérica, aportando su experiencia regional y su visión global para enfrentar los desafíos del mundo empresarial actual.

Para más información o para contactar a The Leadership Mindset visite: https://www.theleadershipmindset.biz/

Fuente. The Leadership Mindset