Sistema Coca-Cola se une a Wendy’s Guatemala para beneficiar a más 150 familias

Guatemala. Reconociendo que incluso los actos más pequeños de bondad hacia los demás pueden llenar el corazón y convencer a las personas de abrazar la verdadera magia de la Navidad, Sistema Coca-Cola se une a Wendy’s Guatemala (Grupo Coralsa) en una iniciativa navideña destinada a beneficiar a más de 150 familias guatemaltecas con deliciosos menús. Esta alianza evoca la alegría navideña con el programa We Share, Because We Care de Wendys Guatemala; con el objetivo de fomentar la unión durante la época navideña a través de tres entregas de donaciones planificadas para el mes de diciembre.

Alineada con su campaña Navideña 2023, titulada «Despierta el Santa que vive en ti», Coca-Cola impulsa la creencia de que los actos de bondad navideña pueden despertar al Santa que todos llevamos dentro, donde Papá Noel es un símbolo de generosidad y buena voluntad.

«Creemos que la Magia de Verdad reside en la bondad que compartimos con los demás. Con estas tres entregas de donaciones en diferentes comunidades, buscamos llevar la alegría y la generosidad de la temporada navideña a más de 150 familias guatemaltecas y recordarles que dentro de cada uno de nosotros vive un Santa esperando ser despertado por un acto de bondad», expresó William Segura, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica.

De este modo, este año, se beneficiarán a tres instituciones con deliciosos menús de Wendy´s: Pan de Vida, en Alotenango, Centro de atención integral ¨Alcance¨ de Santa Catarina Pinula y Hábitat para la Humanidad Guatemala en la comunidad de San José Nacahuil, en el municipio de San Pedro Ayampuc.

«En Wendy’s Guatemala, estamos orgullosos de formar parte de esta noble iniciativa y compartir con las comunidades más necesitadas a través de nuestra plataforma We Share Because We Care. La Navidad es un momento para mostrar generosidad y amor por el prójimo, y esperamos que nuestros deliciosas Baconator, acompañadas de una Coca-Coca, sean una fuente de alegría para estas familias», afirmó Jessica Gaitan, Gerente de la Fundación de Wendy´s Guatemala.

Esta alianza entre Sistema Coca-Cola y Wendy’s Guatemala busca inspirar a más personas a unirse en la difusión de la alegría y la generosidad durante esta temporada navideña y demostrar que la verdadera magia de la Navidad se encuentra en compartir con los demás.

En este 2023, despierta al Santa que vive en ti y comparte la Magia de Verdad.

Fuente. Coca-Cola Latinoamérica